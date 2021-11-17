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    Sezai Karakoç'a veda

    Usta edebiyatçı Sezai Karakoç'un cenazesi, Fatih'deki Şehzadebaşı Camisi'ne getirildi.
    • AA
    • 17.11.2021 - 14:14
    • Güncelleme : 17.11.2021 - 14:26
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    Sezai Karakoç'a veda

    Dün akşam saatlerinde yaşamını yitiren yazar, şair ve fikir adamı Sezai Karakoç, bugün ikindi vaktinde son yolculuğuna uğurlanacak.

    88 yaşındaki Karakoç'un naaşı, tören için Fatih'teki evinden alındı.

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    Naaş, Karakoç'un sevenlerinin omuzlarında taşınarak Şehzadebaşı Camisi'ne götürüldü.

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