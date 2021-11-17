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Sezai Karakoç'a veda
Usta edebiyatçı Sezai Karakoç'un cenazesi, Fatih'deki Şehzadebaşı Camisi'ne getirildi.
- AA
- 17.11.2021 - 14:14
- Güncelleme : 17.11.2021 - 14:26
Dün akşam saatlerinde yaşamını yitiren yazar, şair ve fikir adamı Sezai Karakoç, bugün ikindi vaktinde son yolculuğuna uğurlanacak.
88 yaşındaki Karakoç'un naaşı, tören için Fatih'teki evinden alındı.
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Naaş, Karakoç'un sevenlerinin omuzlarında taşınarak Şehzadebaşı Camisi'ne götürüldü.