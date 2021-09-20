Sezai Temelli: Kürt sorununda asıl muhatap İmralı'dır

Kürt sorununun meşru organ olan HDP ile çözülebileceğini söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu'na cevap veren HDP'li vekil Sezai Temelli, asıl muhatabın İmralı olduğunu söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, röportaj verdiği bir belgeselde, Kürt sorunununa yönelik açıklamalarda bulundu.

2015 yılında da HDP'nin parti olarak Meclis'e girmesini desteklediklerini söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu, sorunun HDP ile çözülebileceğini açıkladı.

Siyasette 40 yıldır çözülemeyen bir sorun olarak görülen 'Kürt sorununun' meşru bir organla çözülebileceğine dair söylemlerde bulunan Kılıçdaroğlu'na, eski HDP Eş Başkanı ve Van Milletvekili Sezai Temelli'den tepki geldi.

"İMRALI MEŞRU BİR ORGAN DEĞİL"

Devletin gayrimeşru organla muhatap olmaması gerektiğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bunu yaptığını söyleyen Kılıçdaroğlu'nun, "Erdoğan bunu yaptı. Devleti, İmralı ile muhatap kıldı. Mesela İmralı meşru bir organ değil. Meşru organ kimdir? HDP’yi meşru organ olarak görebiliriz. Halkın desteği var." ifadelerine karşın Sezai Temelli, asıl muhatabın İmralı olduğunu söyledi.

"HDP KOLAYLAŞTIRICI AKTÖRDÜR AMA ASIL MUHATAP İMRALI'DIR"

Temelli, meşru bir organla Kürt sorununun çözüleceğine dair açıklamalarında ısrarcılığıyla ön plana çıkan Kılıçdaroğlu'na, "Kürt sorununun çözümünün yegane muhatabı HDP değil ama bu sorunun çözümü adına bugün demokratik siyaseti var eden ve kolaylaştıran başlıca aktör HDP’dir. Ama asla unutulmaması gereken şey demokratik çözümün adresi ve asıl muhatabı İmralı’dır." ifadeleriyle yanıt verdi.

Kemal Kılıçdaroğlu: Kürt sorununu HDP ile çözeriz



