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    Sezai Temelli: Öcalan'a tecrit kalksın

    Sezai Temelli: Öcalan'a tecrit kalksın

    HDP'li vekil Temelli, terörist lider Abdullah Öcalan'a uygulanan tecrit için "hukuk devleti yıkılmıştır" yorumunda bulunarak, Öcalan'a özgürlük istedi.
    • Haber Merkezi
    • 17.12.2020 - 08:36
    • Güncelleme : 17.12.2020 - 09:10
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    HDP Van Milletvekili Sezai Temelli, Meclis Genel Kurulu’nda Cumhurbaşkanlığı bütçesi üzerine konuştu.

    Temelli'nin gündeminde ise terörist elebaşı Abdullah Öcalan vardı.

    Ülkede adaletin olmadığını belirten Temelli, PKK'lı terörist lider Abdullah Öcalan üzerindeki tecride dikkati çekti.

    Temelli, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı;

    "ÖCALAN'A TECRİT KALKSIN"

    “Gerçek bir hukuk reformu yapamayacak kadar bir adaletsizlik çarkının içine sürüklenmiş durumdayız. Adalet sisteminin, hukuk sisteminin nasıl buraya sürüklendiğine şaşırmamalıyız çünkü istisna halinin hukuku tecrittir.

    Sayın Öcalan'a uygulanan tecrit sadece Kürt meselesini çözümsüzlüğe mahkum etmedi, hukuk devletinin de yıkımını gerçekleştirdi. Bu ülkede tecrit varsa hukuk devletinden, adaletten söz edemeyiz."

    Sezai Temelli: Öcalan'a tecrit kalksın ViDEO

    Sezai Temelli: Öcalan a tecrit kalksın #1

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