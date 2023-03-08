Sezen Aksu'dan Hatay'da depremzedelere ziyaret Ünlü sanatçı Sezen Aksu, Hatay'a giderek depremzedelerle bir araya geldi. Aksu, hem görevlilerden bilgi aldı hem depremzedelere moral verdi.

Türkiye 6 Şubat'taki deprem felaketinden sonra toparlanıyor.

Tarihi felakette 11 il etkilenirken Hatay, bu iller arasında en büyük yıkımın yaşandığı noktalardan biri olmuştu.

Şehir, devlet-millet el ele yeniden ayağa kaldırılıyor

Bu kapsamda toplumun tanıdığı simalar da deprem bölgesine ziyaretlerde bulunuyor.

Sezen Aksu Hatay'da

Ünlü şarkıcı Sesen Aksu da onlardan biri oldu.

Sevilen şarkıcı Hatay'ı ziyaret etti.

Aksu, burada bölgedeki çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı, depremzedelerin ihtiyaçlarını dinledi.

Depremzedelere moral verdi

Depremzedelere moral veren ünlü isim, gençlerle de bol bol fotoğraf çektirdi.

Ünlü şarkıcı ziyaretinden bir kareyi de Instagram hesabından paylaştı.