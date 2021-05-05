Sezen Aksu'nun taş ocağı tepkisi: Meşruiyet zeminini kaybetmişsiniz

Ünlü sanatçı Sezen Aksu, Rize'nin İkizdere ilçesinde yapımı planlanan taş ocağıyla ilgili haddini aşan bir paylaşımda bulundu.

Ünlü şarkıcı Sezen Aksu, uzun süredir ortalarda yoktu.

Aksu, yaz aylarında İzmir'deki villasının sorunlarıyla gündeme gelmek dışında sakin bir hayat yaşıyordu.

SEZEN AKSU'DAN HADDİNİ AŞAN AÇIKLAMA

Aksu, sessizliğini Rize'nin İkizdere ilçesinde yapımı planlanan taş ocağıyla ilgili bir açıklama yaparak bozdu.

Bir hayran sayfası üzerinden yapılan açıklamada Sezen Aksu, devlete yönelik haddini aşan ifadeler kullandı.

"YETKİNİZİ AŞMIŞ VE MEŞRUİYET ZEMİNİNİ KAYBETMİŞSİNİZ DEMEKTİR"

Açıklamasının dozunu ayarlayamayan Aksu, mesajında ”Bizim iktidara verdiğimiz geçici yetki, yaşam alanlarımız ve hayatlarımız elimizden alınsın diye değil. Halkınıza böyle davranmakta ısrar ederseniz, yetkinizi aşmış ve meşruiyet zeminini kaybetmişsiniz demektir.” dedi.