Sezer Öztürk: Bu olayda asıl mağdur benim

Sezer Öztürk davasında maktulün dayısı "Vicdanım için gerçekleri söylemek zorundayım" dedi ve olayın ayrıntılarını açık açık anlattı.

İstanbul Sancaktepe'de ailesiyle birlikte hayvanat bahçesine giden eski futbolcu Sezer Öztürk, evine dönüş yaptığı sırada yolu kesip alkol kullanan kişilerle tartışma yaşadı.

Yolun açılmasını isteyen Sezer Öztürk'e, karşı taraftan alkolün verdiği etkiyle saldırı girişiminde bulunuldu. Araçtaki çocuklara aldırış etmeyen kişiler, aracın kapılarını açmaya çalıştı. Bunun üzerine Sezer Öztürk araçtan indi.

Eski futbolcu Sezer Öztürk, araçtan iner inmez yumruklu saldırıyla karşı karşıya kaldı. İlk yumruğun atılmasıyla birlikte ortalık bir anda savaş alanına döndü.

Yolu kesen kişiler, taşlarla sopalarla Sezer Öztürk ve ailesine saldırmaya başladı. Bu sırada çok sayıda kişi tarafından darbedilen Sezer Öztürk'ün yüzü kanlar içerisinde kaldı. Olayın ardından silah ateşlendi ve Halil İbrahim Scolten olay yerinden hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz yıl eylül ayında yaşanan bu olayın ardından tutuklanan Sezer Öztürk ve Ömer Genç hakim karşısına çıktı.

Duruşmada, hayatını kaybeden Halil İbrahim Scholten'ın ailesi ve taraf avukatları da yer aldı.

"BEKLE LAN, AÇACAĞIZ"

Duruşmada tanık olarak dinlenen Sezer Öztürk’ün eşi Özlem Öztürk, Paşaköy’de 1 aylığına ev kiraladıklarını, olay günü iki otomobille hayvanat bahçesine gittiklerini belirterek, "Eve yaklaştığımızda bir grup vardı, yolu kapatmışlardı, hiçbir şekilde geçemedik. Araçların kapısı açıktı. Eşim yol istedi. Karşı taraftan biri ‘Bekle lan, açacağız’ dedi. Eşim tekrar yol istedi." dedi.

"ARABADA BEBEĞİMİZ DE VARDI, KÜFRETMEYE BAŞLADILAR"

Gözyaşlarıyla olayı anlatan Özlem Öztürk, "Arabada bebeğimiz de vardı. Küfretmeye devam ettiler. Bu sırada şahıslardan biri arka kapıyı zorladı. Bebeğimiz bakıcının kucağındaydı. O sırada eşim araçtan indi. İner inmez bir şahıs eşime yumruk attı.

SEZER ÖZTÜRK'ÜN KAFASINA SANDALYE FIRLATILDI, 20 KİŞİ SALDIRDI

Arkadan biri de sandalye fırlattı kafasına, eşim sersemledi. O sırada 15-20 kişi saldırmaya başladı. Ömer araçtan inince 1-2 el havaya ateş etti. Hepimiz şoka girdik. Gördüklerime duyduklarıma inanamadım. Eşimi ve Ömer’i darbetmeye başladılar. Oğlum o sırada diğer arabadaydı.

"BABAMI ÖLDÜRÜYORLAR ANNE.."

Koşarak yanıma geldi ‘Babamı öldürüyorlar anne’ diye bağırdı. Eşimin yüzü gözü kan içindeydi. Arkadan bir kamyonetin eşimin üzerine doğru sürdüğünü gördüm. Eşim kendini kenara doğru itti. Sonra kalabalık bir anda dağıldı. Bu arada ellerinde taşlar sopalar vardı. Eşime ve Ömer’e saldırıyorlardı.

"EVE GİTTİĞİMİZDE KAFASI YARALANMIŞTI, GÖĞSÜ PARÇALANMIŞTI"

Eve gittiğimizde eşimin kafası yarılmıştı, göğsü parçalanmıştı. İnanılmaz bir kanaması vardı. Kusmaya başladı. Başı dönüyordu. Hemen hastaneye gitmek için evden çıktık. Bu sırada komşular yardıma geldiler. Çocuklarım olduğu için ben gidemedim. Sonra hastaneye gittiler sonra yaşananları görmedim." ifadelerini kullandı.

"KAMYONETE BİNDİLER, 'EZ ŞUNLARI ARTIK' DİYE BAĞIRIYORLARDI"

Sanık Ömer Genç’in eşi Dilara Karayay ise, "Kadın ve çocukların olması umurlarında değildi. Acımıyorlardı. Eşim havaya ateş edince biraz dağılmaya başladılar. Daha sonra kamyonete bindiler, içlerinden biri ‘Ez şunları artık’ diye bağırıyordu. İnsan mı var böcek mi var umurlarında değildi. Alkollülerdi zaten. Sonra geriye doğru gittiler. Biz arabaya bindik, eve gittik. Eşimin kafası kanıyordu. Evden çıkarken komşular geldi. Sezer Bey ‘Polisi arayın, siz ailemin yanında kalın’ dedi. Komşular bizim yanımızda kaldı, onlar çıktı." dedi.

MAKTULÜN DAYISI: İLK YUMRUĞU HALİL İBRAHİM ATTI

Maktul Halil İbrahim Scolten’in dayısı Özkan Örsencan da tanık olarak dinlendi. Verdiği ifadede ilk yumruğu Sezer Öztürk’e Scholten’in attığını söyleyen Özsercan, "Olay günü Halil İbrahim koşarak yanıma geldi ve benden silah istedi. Bende silahın ne arayacağını söyledim. Nasıl öldüğünü görmedim ama Sezer Öztürk arabadan inince ilk yumruğu Halil İbrahim Scolten vurdu.

KAFASINA SANDALYEYİ DURAN GENÇ ATTI

Kafasına sandalyeyi de Duran Genç attı.

"VİCDANIM İÇİN GERÇEKLERİ SÖYLEMEK ZORUNDAYIM"

Vicdanım için gerçekleri söylemek zorundaydım. Ben ayırmaya çalıştım ama kimse dinlemedi." dedi.

Tanıkların dinlenmesinin ardından Sezer Öztürk'e söz verildi.

SEZER ÖZTÜRK: ASIL MAĞDUR BENİM, ÇOCUKLARIMI KORUMAYA ÇALIŞTIM

Eski futbolcu Sezer Öztürk, şunları söyledi:

"Burada asıl mağdur benim. Ben yoğun bir saldırı altında kendimi, ailemi, çoluğumu çocuğumu korumaya çalıştım. Kediyi bile bir köşeye sıkıştırsanız size cırmık atar. Hiçbir canlı kendine yönelen şiddete kayıtsız kalamaz. Benim bu şahıslarla hiçbir noktam yoktur.

"MAKTULÜN AİLESİ DE BİZİ HAKLI BULDU"

Yol kenarında içiyorlar, trafiği tıkıyorlar, yol vermiyorlar. Bir de üstüne insanlara saldırıyorlar. Ben böyle bir şey görmedim. Hastaneye gidiyorum, önümü kesiyorlar. Geçen celse dinlenen maktulün ailesi bile adeta bizi haklı buldu. Bir yol isteme meselesi buralara gelmemeliydi. Maktul kendi ölümüne bizim de cezaevine girmemize sebep oldu.

"TAHLİYEMİ İSTİYORUM"

Bu olayda asıl mağdur benim. Tahliyemi istiyorum, adaletin tecelli etmesini istiyorum."

TUTUKLULUĞUN DEVAMI KARARI

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Sezer Öztürk ve Ömer Genç’in tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Sancaktepe’de 19 Eylül 2021’de sanıklar Sezer Öztürk’ün, yol verme tartışması yaşadığı Halil İbrahim Scolten’i arkasından tabancayla koşarak ve hedef gözeterek altı el ateş sonucu öldürdüğü anlatılıyor.

Sezer Öztürk ve arkadaşı Ömer Genç’in yol verme tartışmasında tartıştığı kişilerle birbirlerini karşılıklı yaraladıkları belirtiliyor.

İddianamede, sanık Sezer Öztürk’ün "Haksız tahrik altında kasten öldürme", "Haksız tahrik altında silahla yüzde sabit ize neden olacak şekilde kasten yaralama", "Haksız tahrik altında mala zarar verme", "Zincirleme şekilde silahla tehdit" ve "Ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından toplamda 17 yıl 10 aydan 32 yıl 9 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor. İddianamede sanık Ömer Genç’in ise "Haksız tahrik altında iştirak halinde kasten öldürme", "Vücutta kemik kırığına neden olacak şekilde kasten yaralama", "Kasten yaralama", "Basit yaralama" ve "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından 15 yıl 9 aydan 28 yıl 1 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep ediliyor.

İddianamede Duran Genç’in, Sezer Öztürk’ün kafasına sandalye fırlattığı gerekçesiyle "Silahla basit yaralama" suçundan 8 aydan 2 yıla kadar hapsi isteniyor.