Türkiye ve ABD tarafından aranan, kara para aklama soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan Sezgin Baran Korkmaz, Avusturya'da gözaltına alındı.

SBK Holding ve 6 şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz, kara para aklama soruşturması kapsamında gözaltı kararı bulunuyordu.

Türkiye ve ABD tarafından aranan Korkmaz'ın Avusturya'da yakalandığını Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun "Doğru. Bilgimiz var. Takip ediyoruz." sözleriyle doğrulandı.

132 MİLYON DOLAR KARA PARA AKLAMIŞTI

Hakkında Interpol'ün kırmızı bültenle arama kararı bulunan Korkmaz'ın 5 Aralık 2020'de yurt dışına çıktığı İstanbul Havalimanı'nın güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilmişti.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, geçen yıl SBK Holding ve holdinge bağlı 6 şirketin hesaplarında yaptığı incelemelerde, 132 milyon dolar kara para aklandığını belirlemişti.

8 ŞÜPHELİNİN YURT DIŞINDA OLDUĞU TESPİT EDİLMİŞTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, SBK Holding ve alt şirketlerinde yönetici olan 19 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, şüphelilerden 11'i gözaltına alınmıştı.

Sezgin Baran Korkmaz'ın da arasında bulunduğu 8 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edilmişti.