Sezgin Tanrıkulu düğünden gelen müziği ezan sandı: Savcılara yeni bir malzeme vermeyeceğim

İHA

CHP'nin Diyarbakır milletvekili Sezgin Tanrıkulu, söylemleriyle gündeme geliyor...

Tanrıkulu, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir TV programında, FETÖ ve PKK'nın kara propagandalarına sığınarak, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne dil uzattı.

CHP'li Tanrıkulu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 15 köylüyü helikopterden attığı, köyleri yaktığı ve bombaladığı iftirasını atarak milyonlarca vatandaşın tepkisine sebep oldu.

Son olarak Tanrıkulu Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti’nin 37.'sini düzenlediği “Yılın Başarılı Gazetecileri Ödülleri” yarışmasının ödül töreninde yeni skandala imza attı.

Tören dün akşam onlarca vatandaşın katılımıyla gerçekleşti.

Müzik sesini ezan sesine karıştırdı

Birçok yayın kuruluş temsilcisinin katıldığı törende ödüller sahiplerini buldu.

Tanrıkulu, ödüller sahiplerine teslim edilmeden önce konuşmacılar sırayla sahneye çıkıp konuşmalarını gerçekleştirdi.

Sahnedeyken yakındaki bir düğün salonundan gelen müzik sesini ezan sesi ile karıştırdı.

"Savcılara yeni bir malzeme vermeyeceğim"

Sahnedeyken yakındaki bir düğün salonundan gelen müzik sesini ezan sesi ile karıştıran CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, şu ifadeleri kullandı:

Ezan okunuyor değerli dostlarım. O yüzden konuşmam için ezanın bitmesini bekleyeceğim. Eğer beklemesem haber konusu olacağım. Bu konuşmayla savcılara yeni bir malzeme vermeyeceğim. Onu da söyleyeyim.