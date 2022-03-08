CHP’li Sezgin Tanrıkulu, güvenlik görevlisiyle arasında geçen diyalogdan sonra kendisinin uyarılmasını istediğini ancak İBB’nin çalışanı kovduğunu söyledi.

İstanbul 4. Levent Metro İstasyonu'nda İBB'ye bağlı güvenlik görevlisi olarak çalışan Hakan Karakuş, kendisine adres soran ve sonradan CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu olduğunu öğrendiği kişi ile tartıştıktan sonra işinden oldu.

Karakuş'un, "Ben milletvekiliyim, benimle neden ilgilenmiyorsun? Sen gününü göreceksin." diyerek yanından ayrılan Tanrıkulu'un olay yerinden uzaklaşmasından 20 dakika geçmesinin ardından amirinden gelen telefonla tartıştığı kişinin CHP'li vekil olduğunu öğrendiğini söyledi.

Tartışma nedeniyle kendisinden savunma istenen Karakuş, olaydan 4 gün sonra, “milletvekili ile tartıştığı, yöneticilerine haber vermediği, görevi kötüye kullandığı, güvenlik noktasını zafiyete uğrattığı” gerekçeleriyle işten atıldı.

CHP'li Sezgin Tanrıkulu, metrodaki güvenlik görevlisini işten attırdı VİDEO

VİDEOLU SAVUNMA YAPTI

Olayın kamuoyuna yansımasının ardından tepkilerin muhatabı olan Tanrıkulu, Twitter hesabından yaptığı video paylaşımları ile iddiaları reddetti.

"KABA BİR DAVRANIŞLA KARŞILAŞTIM"

Tanrukulu'nun konuya ilişkin açıklamalı şu şekilde:

"Güya ben bir güvenlik görevlisinin işten atılmasına neden olmuşum. Metroda nereden çıkacağımı sordum. Son derece kaba bir davranışla karşı karşıya kaldım.

Bir yurttaş olarak beni görmeyen, bir el işareti yapan hareketle karşılaştım. 'Bakın ben anlamadım bu şekilde kaba darvanmak sorunda değilsiniz' dedim. Maskemi biraz çıkartarak 'ben milletvekiliyim aynı zamanada yurttaşlara böyle davranamazsınız' dedim.

Sezgin Tanrıkulu: Güvenlik görevlisini ben kovdurmadım VİDEO

"ŞİKAYETİMİ İBB'YE İLETTİM"

Bir yurttaş olarak şikayetimi İBB'ye bildirdim. Bildirirken de şunu söyledim: 'Buradaki görevli son derece kaba davranıyor. Lütefen ikaz edin ama kesinlikle iş akdiyle ilgili işlem yapmayın.'





"İBB'DEN KOVMAMALARINI İSTEDİM"

Bu nedenle son derece üzgünüm. Ama bugün öğreniyorm ki daha önce bu tarz davranışlar nedeniyle birçok kez ceza almış. Ben sadece uyarımı ilettim ve İBB'ye bu konuda iş akdiyle ilgili işlem yapmamalarını söyledim.

"İBB DOĞRU BİR İŞ YAPMIŞ"

Ama bu yalanlardan sonra anlaşılıyor ki İBB doğru bir iş yapmış. Çünkü doğru söylemiyor, yalan söylüyor. Gerçek budur ben emekçinin ve emeğin yanındayım. Hiçbir güvenlik vatandaşlara hakaret edemez, onlara sadece ve sadece yardımcı olmak zorundadırlar."