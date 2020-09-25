Sezgin Tanrıkulu, Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nu başdanışman olarak görevlendirdi.

CHP’de 37. Olağan Genel Kurultay’ında Parti Meclisi (PM) dışında kalan isimlere yönelik görevlendirmeler devam ediyor.

Terörle mücadelede yeri oldukça önemli olan SİHA'lara karşı olduğunu belirten CHP'li Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni görev geldi.

PM'YE GİREMEYENLER BAŞDANIŞMAN

Daha önce PM’ye giremeyen Tuncay Özkan ve Ünal Çeviköz'ü de başdanışman olarak görevlendirilmesinden sonra Sezgin Tanrıkulu, da CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı olarak görevlendirildi.