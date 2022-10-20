CHP'li Sezgin Tanrıkulu TSK'yı kimyasal silahla suçladı

Terör örgütü PKK'nın kimyasal silah iddialarına CHP'li Sezgin Tanrıkulu sahip çıktı. Tanrıkulu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, konu hakkında Meclis'e soru önergesi vereceğini söyledi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, yaptığı başarılı operasyonlarla terör örgütü PKK'nın belini kırmaya devam ediyor.

TSK yaptığı operasyonlarla teröristlere göz açtırmazken terör örgütü ve onun güdümündeki partisi HDP, kahraman askerlerimizi kimyasal silah kullanmakla suçladı.

Yapılan operasyonlardan büyük başarı elde edilirken bu asılsız iddialara, adında Türk ibaresi bulunan Tabibler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı ve CHP'li Sezgin Tanrıkulu sahip çıktı.

Terör örgütüne yakınlığıyla bilinen bir kanala bağlanan Şebnem Korur Fincancı, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni kimyasal silah kullanmakla suçladı.

Sezgin Tanrıkulu da sahip çıktı

Yapılan kara propagandaya sahip çıkan diğer bir isim ise CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu oldu.

Tanrıkulu sosyal medyadan yaptığı açıklamada, konuyla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne soru önergesi sunacağını söyledi.

"Meclis'e soru önergesi vereceğim"

Tanrıkulu, "Kimyasal silah kullanıldığı iddialarına ilişkin görüntüleri izledim. Kimyasal silah insanlığa karşı bir suçtur. Yarın itibarıyla iddialara dayanak olan görüntülerin doğruluğu üzerine soru önergemi Meclis gündemine sunacağım. Bu iddialar karşısında açıklama yapılmamış olması ilginç." ifadelerini kullandı.

TSK 17 teröristi etkisiz hale getirmişti

TSK, Zap bölgesinde yaptığı bir operasyonda 17 teröristi etkisiz hale getirmişti. PKK, olay sonrası sözde bazı görüntüler üzerinden TSK’nın kimyasal silah kullandığını ileri sürmüştü.

Şebnem Korur'dan PKK kanalında TSK'ya iftira MANŞET



