HDP'li vekillerin dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla ilgili konuşan CHP'li Sezgin Tanrıkulu, Amerika'nın bu adım karşısında Türkiye'ye ağır bedeller ödetebileceğini söyledi.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Halk TV canlı yayınına konuk olarak HDP'li milletvekillerinin fezlekelerinin Meclis'e gelmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

HDP'lilerin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına karşı çıkacağını ifade eden Sezgin Tanrıkulu, açıklamalarının devamında Amerikan sözcülüğüne soyundu.

Türkiye'nin bu durumda ağır bedeller ödeyeceğini söyleyen Tanrıkulu, bu bedellerin sadece siyasal değil ekonomik de olacağını sözlerine ekledi.

AKLI SELİM SİYASETÇİLER BUNU GÖRÜRLER

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, HDP'lileri savunduğu konuşmasında Türkiye'ye şu sözlerle sopa salladı:

"Bu Türkiye'nin yararına değil. Bunun zararlarını Türkiye çok açık bir biçimde geçmişte gördü. En yakın 2016'da gördü.

Dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla, nasıl bir süreçle karşı karşıya kaldığınu gördü Türkiye. Bunun Türkiye'ye bir yararı yok. Türkiye'nin iç barışını hizmet etmez.

Bu kayyum siyasetinden sonra, siyasi temsil bakımından insanların temsilinin engellenmesi, daha büyük siyasal sonuçlara yol açar.

Aklı selim siyasetçiler bunu görürler.

Sezgin Tanrıkulu'ndan Türkiye'ye Amerika tehdidi ViDEO







EKONOMİK BAKIMDAN AĞIR SONUÇLAR YARATIR

Hele hele, ABD'de yeni gelişen siyasal eğilimler, Türkiye bakımından çok daha ağır sonuçlara yol açabilecek bir ortam yaratır. Ekonomi bakımından ağır sonuçlar yaratır. Bu sadece siyasal olmaz. Ekonomi bakımından da ağır sonuçları olur."