Sezgin Tanrıkulu’nun fezlekesi TBMM gündeminde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sezgin Tanrıkulu’nun TSK’ya yönelik söylemleriyle ilgili soruşturma açıldığını ifade ederek soruşturma sürecinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin takdirinde olduğunu ifade etti.

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ensonhaber.com

İHA ve SİHA'lara karşı çıkan CHP'nin Diyarbakır milletvekili Sezgin Tanrıkulu geçtiğimiz günlerde yeni bir skandala imza attı.

Tanrıkulu, katıldığı bir TV programında, FETÖ ve PKK'nın kara propagandalarına sığınarak, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne dil uzattı.

CHP'li Sezgin Tanrıkulu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 15 köylüyü helikopterden attığı, köyleri yaktığı ve bombaladığı iftirasını attı.

"Türk Silahlı Kuvvetleri, 15 köylüyü helikopterden attı"

Tanrıkulu, "Türk Silahlı kuvvetleri, 15 köylüyü helikopterden attı. Türk Silahlı Kuvvetleri, köyleri yaktı, bombaladı." dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'ni sorgulayacaklarını dile getiren Tanrıkulu, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı her şey eleştiriden azade değil, bizler milletvekiliyiz. Bunları sorgularız. TSK üzerinden bu tür şaibelerin kalkması amacıyla bunu sorarız." dedi.

Soruşturma başlatıldı

Birçok kesimden tepki alan Tanrıkulu için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlarından soruşturma başlatıldı.

"Fezleke Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine geldi"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Adalet Akademisi Eğitim Dönemi Açılış Töreni'nin ardından Tanrıkulu’nun söylemleri hakkında açıklamalarda bulunarak şu ifadeleri kullandı: