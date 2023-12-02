Kış mevsimi yurda giriş yaptı.
Bir yandan çile başlarken bir yandan da kayakseverlerin eğlencesi başladı.
Gözler kayak merkezlerindeki hazırlıklara çevrildi.
29 Kasım'da sezon açıldı
Avrupa'nın en önemli kış turizmi merkezlerinden dolan Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi, bu yıl da sezona en erken başlayan bölge oldu.
Bu kapsamda ziyaretçilerini 29 Kasım'da ağırlamaya başladı.
İlk kayaklar yapıldı
Kasım ayındaki yoğun kar yağışı, her sezon depolanan kar ve suni karlamayla pistlerin hazır hale getirildiği Palandöken, Türkiye'de kayak heyecanının ilk başladığı merkez olma özelliği taşıyor.
Palandöken'e gelen çok sayıda ziyaretçi, 96 santimetre sıkıştırılmış karda sezonun ilk kayağını yaptı.
İlk günde pistlerde yoğunluk oluşturan ve telesiyej sistemlerinden ücretsiz yararlanan misafirler, snowboard ve kayak keyfi yaşadı.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış