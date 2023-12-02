Haberler



Gündem



Sezon açıldı! Palandöken bu yıl kayak sezonuna erken başladı

Sezon açıldı! Palandöken bu yıl kayak sezonuna erken başladı Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Palandöken Kayak Merkezi'nde kayak heyecanı 29 Kasım'da başladı. 7'den 70'e tüm vatandaşlar bölgede karın keyfini çıkardı.