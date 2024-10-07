SGK, 1 kuruşluk borç için haciz gönderdi: Vedat Işıkhan işlemi yapan ismi görevden aldı

Haber Merkezi
Vatandaşların zaman zaman unuttukları borçlar yıllar sonra ortaya çıkabiliyor.
Ancak bu kez durum biraz farklı.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bir vatandaşın kuruma kalan 1 kuruşluk borcu için haciz işlemi başlattı.
1 KURUŞLUK BORÇ İÇİN 175 LİRA İSTENDİ
Haciz işlemi başlatılan vatandaştan dosya masrafı dahil 175 lira istendi.
Sosyal medyada yayınlanan 1 kuruşluk borç belgesinde 4 kuruş gecikme zammı eklendiği ve 175 TL dosya masrafıyla birlikte toplam borcun 175,05 TL’ye çıktığı görüldü.
BAKAN IŞIKHAN DEVREYE GİRDİ: İŞLEMİ YAPAN YETKİLİNİN GÖREVİNE SON VERİLDİ
Yaşanan durumun ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, devreye girdi.
Bakan Işıkhan, söz konusu işlemi yapan yetkiliyi görevden aldı.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış