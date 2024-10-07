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SGK, 1 kuruşluk borç için haciz gönderdi: Vedat Işıkhan işlemi yapan ismi görevden aldı

SGK, 1 kuruşluk borç için haciz gönderdi: Vedat Işıkhan işlemi yapan ismi görevden aldı Sosyal Güvenlik Kurumu, bir vatandaşın kalan 1 kuruşluk borcu için haciz işlemi başlattı. Yaşanan olayın ardından devreye giren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, söz konusu işlemi yapan yetkiliyi görevden aldı.