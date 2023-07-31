SGK açıkladı! Borç yapılandırmada son ödeme tarihi uzatıldı Sosyal Güvenlik Kurumu, borç yapılandırma sürecinin son ödeme süresinin 3 Ağustos’a kadar uzatıldığını duyurdu.

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Milyonlar, Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırmasıyla derin bir nefes aldı.

Yapılandırma kapsamında vergi borçları dahil olmak üzere birçok ödemeye düzenleme getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Yapacağımız düzenlemeyle, tüm bu borçları belirli bir oranla güncelleme ve taksitle ödeme imkanı getiriyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Bunun üzerine başvurular başladı. İlk taksit ve peşin ödeme tarihi ise 31 Temmuz olarak açıklandı.

"3 Ağustos’a kadar uzatılmıştır"

Bugün taksit ödemeleri ve peşin ödemeler için son gün olarak bilinirken Sosyal Güvenlik Kurumu, borç yapılandırma sürecine ilişkin açıklama yayınladı.

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

Son ödeme tarihi 31 Temmuz 2023 olan yapılandırma, cari dönem prim borçları ve diğer her türlü borçların son ödeme süresi 3 Ağustos 2023 saat 23.59’a kadar uzatılmıştır.

Yapılandırılacak borçlar

Vergi, sigorta prim borcu, adli ve idari cezalar, belediyelere olan borçlar, su borçları ve öğrenim kredisi borçları...

Tüm bu borçlar yapılandırma kapsamına dahil edildi. 13 kurumun yaklaşık 1 trilyon 300 milyar lira alacağının yapılandırılması söz konusu olacak.

Yapılandırılan borçlar için ödeme kolaylığı da sağlanıyor.

Düzenlemeyle borç yapılandırmasında ilk defa 48 ay vade imkanı sunuluyor. Peşin ödemede ise gecikme faizinin yüzde 90'ını siliyordu.

Kamu alacaklarının yeniden yapılandırması ile birlikte 265,4 milyar liralık alacak yeniden yapılandırıldı.

Toplam tahsilat 20 milyar lirayı aştı. 5 milyona yakın mükellef borçlarını yapılandırmak için vergi dairelerine başvurdu.



