Haber Merkezi

Emeklilerin maaşları, 6 aylık enflasyon farkı oranında ocak ve temmuz ayları olmak üzere yılda iki kez belirleniyor.

En düşük emekli aylığının 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükseltilmesine ilişkin düzenleme, TCMB Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

2025 Ocak ayı emekli maaşı zammının belli olmasıyla birlikte zamlı maaşlar, 17 Ocak tarihinden itibaren hesaplara yatırıldı.

Bugün ise emeklileri ilgilendiren bir haber daha Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan geldi.

Kök maaşı 12 bin 500 liradan düşük olanlar, en düşük maaşı yükselmesi ile birlikte aradaki farkı almaya hak kazandı ve ödemeler yarından itibaren yapılacak.

ZAM FARKI ÖDEMELERİ HESAPLARA YATIRILACAK

Emeklilerin zam farkı ödemeleri yarın hesaplara yatırılacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), en düşük emekli maaşının 14 bin 469 liraya yükseltilmesi kapsamında farkların yarın hesaplara yatırılacağını duyurdu.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPILDI: HAYIRLI OLSUN

SGK'dan yapılan açıklamada, "Emeklilerimize ve hak sahiplerine fark tutarlarını ödüyoruz. Emeklilerimizin 2025 Ocak ayı itibarıyla alt sınır aylığını 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükselttik.

Yaklaşık 5,6 milyar lira fark ödemesi yapıyoruz Ödemelerinizi gelir/aylık aldığınız banka ve PTT şubesinden çekebilirsiniz. 11 Şubat 2025 tarihinde tahsil edebilirsiniz." ifadelerine yer verildi.