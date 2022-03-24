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    SGK maaş hesaplama robotu: Ne kadar emekli maaşı alırım 2022

    Milyonların aklında yer alan "Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım" sorusu SGK maaş hesaplama robotu ile yanıt buluyor. İşte 4A,4B,4C emekli maaşı hesaplama...
    • Haber Merkezi
    • 24.03.2022 - 11:22
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    SGK maaş hesaplama robotu: Ne kadar emekli maaşı alırım 2022

    Çalışma hayatına başlar başlamaz emeklilik hayalleri de peşinden gelir.

    Emekliliğine gün sayanlar ise sıklıkla "Bugün emekli olsam kaç lira maaş alırım" sorusuna yanıt arar.

    Emeklili maaşını etkileyen kriterler arasında prim gün sayısı, sigorta başlangıç tarihi ve toplam çalışılan süre yer alıyor. Bunlardan biri bile eksik olması halinde, emekli maaşı bağlanamıyor.

    Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon farkına göre yılda iki kez zamlanan emekli maaşları, emekli adaylarının yakından takip ettiği konular arasında.

    Prim sayısı veya gün bekleyenler de ne kadar emekli maaşı alacağını merak ediyor.

    Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından hesaplanan emekli maaşı, birçok kritere göre farklılık gösterebiliyor.

    EMEKLİ MAAŞI NASIL HESAPLANIR 2022

    4A (SGK) emeklisi olacaklar "uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/" adresine giderek "TC Kimlik Numarası, SSK Sicil Numarası, Baba Adı, Nüfus İl ve Doğum Tarihi" gibi bilgiler ile sorgu yapabiliyor.

    4B Bağ-Kur emekli maaşı için vatandaşlar e-Devlet sistemine giriş yaparak alacakları maaşın tutarını görebiliyor.

    4C kamu çalışanları ise alacakları emekli aylıklarını https://uyg.sgk.gov.tr/HizmetHesabi4c/ adresinden istenen bilgileri doldurarak sorgulayabiliyor.

    4A EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA ROBOTU - TIKLA

    4B EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA -TIKLA

    4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA -TIKLA

     


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