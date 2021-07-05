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Yıl sonuna kadar işe alınacakların SGK primleri ve vergileri ödenecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıl sonuna kadar işe alınacak her işçi için tüm SGK prim ve vergilerin 12 ay boyunca karşılanacağını açıkladı.
- AA
- 05.07.2021 - 19:52
- Güncelleme : 05.07.2021 - 20:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıl sonuna kadar işe alınacak her işçi için tüm SGK prim ve vergilerin 12 ay boyunca karşılanacağını açıkladı.
Yıl sonuna kadar işe alınacakların SGK primleri ve vergileri ödenecek VİDEO
Ayrıntılar gelecek...