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Yıl sonuna kadar işe alınacakların SGK primleri ve vergileri ödenecek

Yıl sonuna kadar işe alınacakların SGK primleri ve vergileri ödenecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıl sonuna kadar işe alınacak her işçi için tüm SGK prim ve vergilerin 12 ay boyunca karşılanacağını açıkladı.