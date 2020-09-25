- Haberler
- Gündem Haberleri
- SGK-TEB ilaç alım protokolü, 1 Ekim 2020'de yürürlüğe giriyor
SGK-TEB ilaç alım protokolü, 1 Ekim 2020'de yürürlüğe giriyor
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "SGK-TEB ilaç alım protokolü, 1 Ekim 2020'de yürürlüğe girecek ve 4 yıl süreyle geçerli olacak." dedi.
- AA
- 25.09.2020 - 12:36
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "SGK-TEB ilaç alım protokolü, 1 Ekim 2020'de yürürlüğe girecek ve 4 yıl süreyle geçerli olacak." dedi.
AYRINTILAR GELİYOR...