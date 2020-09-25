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    SGK-TEB ilaç alım protokolü, 1 Ekim 2020'de yürürlüğe giriyor

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "SGK-TEB ilaç alım protokolü, 1 Ekim 2020'de yürürlüğe girecek ve 4 yıl süreyle geçerli olacak." dedi.
    • AA
    • 25.09.2020 - 12:36
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    SGK-TEB ilaç alım protokolü, 1 Ekim 2020'de yürürlüğe giriyor

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "SGK-TEB ilaç alım protokolü, 1 Ekim 2020'de yürürlüğe girecek ve 4 yıl süreyle geçerli olacak." dedi.

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