SGK'dan yeni hamle: Emzirme ödeneği nedir? 2022 SGK emzirme ödeneği başvuru şartları...

SGK doğum yapan annelere ya da eşi doğum yapan erkeklere maddi destek ödemelerine başladı. Emzirme ödeneği nedir? Kimler yararlanacak? Başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar...

Sosyal Güvenlik Kurumu, 4A, 4B, 4C ve Bağ-Kurlu olan vatandaşları ilgilendiren bir açıklama yaptı.

2020 yılında 108 milyon 652 bin 664 TL, 2021’de 115 milyon 984 bin 712 TL emzirme ödeneği veren kurum 2022 yılı ödenek tutarlarını açıkladı. Bu yıl 91 milyon 747 bin 507 TL emzirme parası ödendi.

Yeni çocuk sahibi olan vatandaşlar, “Emzirme ödeneği nedir? Kimler yararlanacak? Başvuru şartları nelerdir?” sorularını araştırıyor. İşte detaylar…

SGK emzirme ödeneği başvuru şartları nelerdir?

Sigortalı çalışanların emzirme ödeneğinden yararlanabilmesi için 4A ve 4B kapsamında en az 120 günlük kısa vadeli sigorta kollarına prim ödemesinin yapılması gerekir.

Kişilerin doğumdan önce en az 120 gün prim gün sayısı bulunmalıdır. Sigorta primlerinin ödenmesi ve genel sağlık sigortası ödemesi de dahil olmak üzere sigorta primi ve sigorta primine ilişkin gecikmelerin bulunmaması gerekir.

Çocuk emzirme ödeneğinden yararlanmak isteyen kişilerin sigorta sürecinin 300 gün içinde doğum gerçekleştiyse doğumdan önceki 15 ay içinde sigortacıya en az 120 gün sigorta primi ödenmesi gerekir.

Başvurular nasıl yapılacak?

2014 yılında hayata geçirilen emzirme ödeneği kapsamında vatandaşların SGK’ya başvuru yapma zorunluluğu kaldırıldı.

Emzirme ödeneği alacak olan kişileri ödenekleri otomatik olarak yatırılır. Ödemeler anlaşmalı banka veya hesap numarasının tanımlı olduğu bankaya yatırılır. Hak sahipleri ödemeleri 5 sene içerisinde alabilmektedir.