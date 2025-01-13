SGK'den Ankara Büyükşehir Belediyesinin iddialarına yanıt

AA & Ensonhaber

SGK'den yapılan yazılı açıklamada, kurumun yalnızca kanunlar ve mevzuatlar çerçevesinde hareket ettiği, keyfi uygulamalardan kaçınıldığı ifade edildi. Bu doğrultuda, SGK'nin üzerinde haciz, şerh veya ipotek bulunan gayrimenkulleri devralmasının mevzuat gereği "satış kabiliyeti bulunmadığı" vurgulandı.

Açıklamada, kamu yararını gözeterek büyük bir hassasiyetle hareket edildiği ve bugüne kadar SGK'ye farklı siyasi partilere ait belediyelerden 1200'ün üzerinde gayrimenkul devri yapıldığı, bunların hiçbirinde haciz, şerh veya ipotek bulunmadığı belirtildi.

"BİLGİ EKSİKLİĞİ YA DA KAMUOYUNU YANILTMA ÇABASI VAR"

SGK, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

Üzerinde haciz, şerh veya ipotek bulunan taşınmazların SGK'ye devri, ya bilgi eksikliğinden ya da kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir çabadan kaynaklanmaktadır. Her iki durumda da bu yaklaşım, devletin ciddiyetiyle bağdaşmamaktadır. Satışa uygun, haciz, ipotek ve şerh bulunmayan gayrimenkuller teklif edildiğinde, tüm belediyeler sürecin ne kadar şeffaf olduğunu görmektedir. Meseleyi siyasi bir tartışma alanına çekmek yerine, borçlarını ödemek isteyen belediyelere SGK olarak her konuda rehberlik edilmiştir ve edilmeye devam edilecektir.

ABB DE SGK'YI SUÇLADI

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ise, SGK'ye borç yapılandırma süreciyle ilgili yapılan açıklamaların gerçeği yansıtmadığını ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğunu iddia etti. ABB, SGK'ye borçların yapılandırılması amacıyla Anafartalar Çarşısı gibi değerli ve satılabilir 572 taşınmaz sunduğunu belirtti.

ABB'nin açıklamasında, SGK'ye toplam 33 arsanın bildirildiği ve bu arsaların toplam değerinin 1 milyar 193 milyon 350 bin TL olduğu, üzerlerindeki haciz tutarının ise yaklaşık 3 milyon TL olduğu ifade edildi.