SGK'ya en fazla borcu olan belediyeler

Haber Merkezi

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun belediyelerin prim borçlarına ilişkin başlattığı tahsilat süreci işlemeye devam ediyor.

Borçların, merkezi idarenin belediyelere ayırdığı kaynakta kesilmesi için harekete geçildi.

Yakın zamanda hayata geçirilecek düzenlemeyle prim borçlarının kısa sürede tahsil edilmesi bekleniyor.

ZİRVEDE 9 MİLYAR 800 MİLYON LİRAYLA İZMİR VAR

Hal böyleyken Sosyal Güvenlik Kurumu'na en borçlu belediyeler listesi bir kez daha güncellendi.

Sosyal Güvenlik Kurumu'na borcu olan belediyeler arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi, 9 milyar 800 milyon lira ile başı çekiyor.

ANKARA'NIN BORCU 8 MİLYAR 700 MİLYON

İzmir'i, 8 milyar 700 milyon liralık borçla Ankara Büyükşehir Belediyesi takip ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de 6 milyar 400 milyon lira prim borcu bulunuyor.

İSTANBUL 6 MİLYAR 400 MİLYONLA ÜÇÜNCÜ SIRADA

Adana Büyükşehir Belediyesi, 4 milyar 300 milyon liralık borçla 4'üncü sırada.

Şişli Belediyesi ve Mersin Büyükşehir Belediyesi de en fazla borcu olanlar arasında.

Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SGK borcu olan belediyelere haciz işlemlerinin gerçekleştirildiğini açıklamıştı.

'PARTİ AYRIMI YOK'

Bakan Işıkhan, belediyelerin SGK'ya prim borçlarına ilişkin soru üzerine, 31 Mart seçimlerinden bugüne kadar, 96 milyar lira olan belediyelerin SGK borçlarının şu an 160 milyara ulaştığını dile getirmişti.

Ödenmeyen sigorta primleri için her gün faiz işlediğine dikkati çeken Işıkhan, "Tüm belediyelerimize eşit bir şekilde yaklaşıyoruz, hiçbir şekilde parti ayrımı gözetmeksizin SGK'nın prim tahsilatını gerçekleştirmeye çalışıyoruz." demişti.