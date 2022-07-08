Petrol
104.23
-0.40%
Euro
17.5126
-0.29%
Dolar
17.3207
0.31%
Altın
967.78
0.25%
Borsa
2436
0.43%
Bitcoin
370.701
4.59%
BTXN Coin
6.65
0.91%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Çok bulutlu 23 C

    Shinzo Abe kimdir,kaç yaşında? Shinzo Abe öldü mü?

    Katıldığı bir mitingde silahlı saldırıya uğrayan Japonya eski başbakanı Shinzo Abe kimdir? Shinzo Abe hakkında tüm merak edilenler..
    • 08.07.2022 - 10:57
    • Güncelleme : 08.07.2022 - 12:17
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Shinzo Abe kimdir,kaç yaşında? Shinzo Abe öldü mü?

    Japonya eski başbakanı Shinzo Abe bugün Nara şehrinde katıldığı bir miting sırasında silahlı saldırıya uğramasıyla gündem oldu.

    Dünyayı şoka uğratan olayda Shinzo Abe konuşma yaptığı esnada silahla vurularak yaralandı.Yaralı bir şekilde hastaneye kaldırılan Shinzo Abe tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Shinzo Abe kimdir,kaç yaşında? Shinzo Abe öldü mü? #1

    Bu olayın ardından Abe dünya gündeminde en çok konuşulan isim oldu.Shinzo Abe'nin hayatını merak edenler bu konu hakkında araştırma yapmaya başladı.

    Shinzo Abe hakkında merak edilenleri derledik.Kimdir Shinzo Abe?

    Shinzo Abe kimdir?

    Shinzo Abe 21 Eylül 1954 yılında Japonya'nın Nagata şehrinde dünyaya geldi.Siyasetle iç içe bir aileden gelen Abe'nin büyükbabası ve babasıda siyasetçiydi.Annesi ise eski başbakanlardan Nobusuke Kishi'nin kızı Yōko Kishi'dir

    1977 yılında Seikei Üniversitesi'nde siyasal bilgiler bölümünden mezun oldu.Ardından Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde siyasal bilgiler okumak için ABD'ye taşındı.

    Shinzo Abe kimdir,kaç yaşında? Shinzo Abe öldü mü? #2

    1979 yılında Kobe Steel şirketinde çalışmaya başlayan Abe 1982 yılında buradaki işinden ayrıldı ve farklı yerlerde çalışma fırsatı buldu.

    Shinzo Abe ilk olarak 2006 yılında Başbakan olarak göreve başladı.Eylül 2007'de bu görevi devreden Shinzo Abe 2012 yılında 2. kez seçildiği Japonya Başbakanlığı görevinden ise 2020 yılında sağlık sorunları nedeniyle istifa etmiştir

    Shinzo Abe Japonya tarihinde en uzun süre Başbakanlık  görevini yapan kişi ünvanına sahiptir.Abe ayrıca Japonya'nın 2. Dünya Savaşı'ndan  sonra göreve gelen en genç Başbakanı ve savaştan sonra doğan ilk Başbakandır.


    İlginizi Çekebilir

    Hasta yakını sağlık çalışanına yumruk attı
    3. Sayfa

    Hasta yakını sağlık çalışanına yumruk attı

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla
    CoinPro

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla

    6 Temmuz 2022 Çarşamba reyting sonuçları...
    Medya

    6 Temmuz 2022 Çarşamba reyting sonuçları...

    Görüş Bildir