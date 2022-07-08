Shinzo Abe kimdir,kaç yaşında? Shinzo Abe öldü mü?

Katıldığı bir mitingde silahlı saldırıya uğrayan Japonya eski başbakanı Shinzo Abe kimdir? Shinzo Abe hakkında tüm merak edilenler..

Japonya eski başbakanı Shinzo Abe bugün Nara şehrinde katıldığı bir miting sırasında silahlı saldırıya uğramasıyla gündem oldu.

Dünyayı şoka uğratan olayda Shinzo Abe konuşma yaptığı esnada silahla vurularak yaralandı.Yaralı bir şekilde hastaneye kaldırılan Shinzo Abe tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Bu olayın ardından Abe dünya gündeminde en çok konuşulan isim oldu.Shinzo Abe'nin hayatını merak edenler bu konu hakkında araştırma yapmaya başladı.

Shinzo Abe hakkında merak edilenleri derledik.Kimdir Shinzo Abe?

Shinzo Abe kimdir?

Shinzo Abe 21 Eylül 1954 yılında Japonya'nın Nagata şehrinde dünyaya geldi.Siyasetle iç içe bir aileden gelen Abe'nin büyükbabası ve babasıda siyasetçiydi.Annesi ise eski başbakanlardan Nobusuke Kishi'nin kızı Yōko Kishi'dir

1977 yılında Seikei Üniversitesi'nde siyasal bilgiler bölümünden mezun oldu.Ardından Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde siyasal bilgiler okumak için ABD'ye taşındı.

1979 yılında Kobe Steel şirketinde çalışmaya başlayan Abe 1982 yılında buradaki işinden ayrıldı ve farklı yerlerde çalışma fırsatı buldu.

Shinzo Abe ilk olarak 2006 yılında Başbakan olarak göreve başladı.Eylül 2007'de bu görevi devreden Shinzo Abe 2012 yılında 2. kez seçildiği Japonya Başbakanlığı görevinden ise 2020 yılında sağlık sorunları nedeniyle istifa etmiştir

Shinzo Abe Japonya tarihinde en uzun süre Başbakanlık görevini yapan kişi ünvanına sahiptir.Abe ayrıca Japonya'nın 2. Dünya Savaşı'ndan sonra göreve gelen en genç Başbakanı ve savaştan sonra doğan ilk Başbakandır.