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    Show Haber muhabiri, kendisini taciz eden sapıkla yüzleşti

    Show TV muhabiri Tuğba Södekoğlu, metroda sapık bir şahsın tacizine uğradı. Södekoğlu daha sonra mikrofonu alarak kendisini taciz etmeye kalkan kişiyle yüzleşti.
    • Haber Merkezi
    • 14.12.2021 - 20:47
    • Güncelleme : 14.12.2021 - 21:37
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    Show Haber muhabiri, kendisini taciz eden sapıkla yüzleşti

    Kadınlara yönelik istismar haberleriyle dikkat çeken Show TV muhabiri Tuğba Södekoğlu, tacize uğradı.

    Södekoğlu, işten çıkıp evine giderken bir sapık tarafından takip edildi.

    CİNSEL ORGANINI GÖSTERMEYE ÇALIŞTI

    Şahıs daha sonra teşhircilik yaparak cinsel organını Södekoğlu'na göstermeye çalıştı.

    Sapık şahıs daha sonra Södekoğlu'nun önünü keserek üstüne yürüdü.

    Yaşanan tüm bu anların ardından sapık şahıs, emniyet güçleri tarafından yakalandı.

    Show Haber muhabirine taciz

    TACİZCİSİYLE YÜZLEŞTİ

    Tuğba Södekoğlu da mikrofonu kaptığı gibi emniyetten çıkarılan şahısla yüzleşmeye gitti.

    Södekoğlu, "Hiç utanmadınız mı o teşhirciliği yaparken?" diye sordu.

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    Show Haber muhabiri, kendisini taciz eden sapıkla yüzleşti #4

    Show Haber muhabiri, kendisini taciz eden sapıkla yüzleşti #5

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