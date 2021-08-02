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    Show Haber muhabirinin Bodrum'da yanan bölgedeki zor anları

    Çıkan yangını canlı yayınla aktarırken araçları yolu saran yangının ortasında kalan Show Haber muhabiri, vatandaşların ve ekipten bazı kişilerin dumandan zehirlendiği anları ağlayarak anlattı.
    • Haber Merkezi
    • 02.08.2021 - 10:50
    • Güncelleme : 02.08.2021 - 10:54
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    Show Haber muhabirinin Bodrum'da yanan bölgedeki zor anları

    Muğla'nın Bodrum ilçesinde henüz devam eden yangınlara karşı ekipler, yoğun bir tempoyla müdahalelerini sürdürüyor.

    Bölgede şiddetli rüzgarların etkisiyle hızla dağılan yangın sırasında yayın yapan Show Haber muhabiri, canlı yayınla yangının boyutunu anbean aktardı.

    DUMANDAN GÖZ GÖZÜ GÖRMEDİ

    Ambulans, itfaiye ve diğer ekiplerin bulunduğu bölgede göz gözü görmezken muhabir Sümeyye Yılancı, bölgede bulunanların duman nedeniyle gözlerini açamadıklarını ağlayarak aktardı.

    Show Haber muhabirinin Bodrum'da yanan bölgedeki zor anları VİDEO

    Show Haber muhabirinin Bodrum da yanan bölgedeki zor anları #1

    ZEHİRLENENLERE MÜDAHALE EDİLDİ

    Olay yerinde dumandan etkilenerek zehirlenenlere müdahale edilirken, alevlerin bir anda yola sıçramasıyla Show Haber ekibinin aracı da risk altında kaldı.

    Show Haber muhabirinin Bodrum da yanan bölgedeki zor anları #2

    O ANLAR KAMERADA

    Hareketli anlar, muhabir ve kameraman tarafından saniye saniye aktarıldı.

    Show Haber muhabirinin Bodrum da yanan bölgedeki zor anları #3

    Show Haber muhabirinin Bodrum da yanan bölgedeki zor anları #4

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