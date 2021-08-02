Çıkan yangını canlı yayınla aktarırken araçları yolu saran yangının ortasında kalan Show Haber muhabiri, vatandaşların ve ekipten bazı kişilerin dumandan zehirlendiği anları ağlayarak anlattı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde henüz devam eden yangınlara karşı ekipler, yoğun bir tempoyla müdahalelerini sürdürüyor.

Bölgede şiddetli rüzgarların etkisiyle hızla dağılan yangın sırasında yayın yapan Show Haber muhabiri, canlı yayınla yangının boyutunu anbean aktardı.

DUMANDAN GÖZ GÖZÜ GÖRMEDİ

Ambulans, itfaiye ve diğer ekiplerin bulunduğu bölgede göz gözü görmezken muhabir Sümeyye Yılancı, bölgede bulunanların duman nedeniyle gözlerini açamadıklarını ağlayarak aktardı.

Show Haber muhabirinin Bodrum'da yanan bölgedeki zor anları VİDEO



ZEHİRLENENLERE MÜDAHALE EDİLDİ

Olay yerinde dumandan etkilenerek zehirlenenlere müdahale edilirken, alevlerin bir anda yola sıçramasıyla Show Haber ekibinin aracı da risk altında kaldı.

O ANLAR KAMERADA

Hareketli anlar, muhabir ve kameraman tarafından saniye saniye aktarıldı.