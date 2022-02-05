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    Siber Güvenlik Araştırmacısı Eren Gözaydın'dan dünya başarısı

    Siber Güvenlik Araştırmacısı Eren Gözaydın titiz çalışmaları sonucu Ocak 2022 verilerine göre; dünyanın en iyi "ethical hacker top 10" listesine ismini yazdırdı.
    • Haber Merkezi
    • 05.02.2022 - 17:54
    • Güncelleme : 05.02.2022 - 18:09
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    Siber Güvenlik Araştırmacısı Eren Gözaydın'dan dünya başarısı

    Türkiye'de Siber Güvenlik Araştırmacılığı yapan Eren Gözaydın, büyük bir başarıya imza attı.

    Genç araştırmacı, Siber Güvenlik Performansı'ndan dolayı "EC- Council Global Etik Kacker Liderlik" listesinde ilk 10'a girdi.

    5'İNCİ OLDU

    Listenin ilk 3 numarasında Portekizli Pedro Vieira ve Singapurlu Jefnilham Jamaludin ve Ling Zhi En yer alırken; Eren Gözaydın ise 5 numaraya yerleşti.

    Listeki isimler bu başarı için titiz ve verimli bir çalışma gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında veritabanı, ağlar ve işletim sistemleri gibi araçlardaki güvenlik açıkları bulunup, birçok taramadan geçildi.

    Siber Güvenlik Araştırmacısı Eren Gözaydın dan dünya başarısı #1

    Siber Güvenlik Araştırmacısı Eren Gözaydın dan dünya başarısı #2

    Siber Güvenlik Araştırmacısı Eren Gözaydın dan dünya başarısı #3


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