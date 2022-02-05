Siber Güvenlik Araştırmacısı Eren Gözaydın'dan dünya başarısı

Siber Güvenlik Araştırmacısı Eren Gözaydın titiz çalışmaları sonucu Ocak 2022 verilerine göre; dünyanın en iyi "ethical hacker top 10" listesine ismini yazdırdı.

Türkiye'de Siber Güvenlik Araştırmacılığı yapan Eren Gözaydın, büyük bir başarıya imza attı.

Genç araştırmacı, Siber Güvenlik Performansı'ndan dolayı "EC- Council Global Etik Kacker Liderlik" listesinde ilk 10'a girdi.

5'İNCİ OLDU

Listenin ilk 3 numarasında Portekizli Pedro Vieira ve Singapurlu Jefnilham Jamaludin ve Ling Zhi En yer alırken; Eren Gözaydın ise 5 numaraya yerleşti.

Listeki isimler bu başarı için titiz ve verimli bir çalışma gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında veritabanı, ağlar ve işletim sistemleri gibi araçlardaki güvenlik açıkları bulunup, birçok taramadan geçildi.