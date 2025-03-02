Siber Güvenlik teklifi Meclis'te: Sır saklamayana 8 yıla kadar hapis cezası

Haber Merkezi

Meclis Genel Kurulu yeni haftada, Siber Güvenlik Kanunu Teklifi'ni görüşecek.

Teklife göre, siber güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalarda öncelikle yerli ve milli ürünler tercih edilecek.

8 YILA KADAR HAPİS CEZASI GELİYOR

Belirtilen yetkiler çerçevesinde elde edilecek kişisel veriler ve ticari sırlar, bu verilere erişilmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde resen silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecek.

Türkiye Cumhuriyeti'nin siber uzaydaki milli gücünü meydana getiren unsurlarına yönelik siber saldırı gerçekleştirenlere 8 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Sır saklama yükümlülüğünü yerine getirmeyenler veya görev ve yetkilerini kötüye kullananlar da 8 yıla kadar hapis cezası alacak.

MECLİS YANGIN FACİASINI ARAŞTIRIYOR

Meclis'te yeni haftada komisyonların da yoğun bir mesaisi olacak.

Meclis Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu, salı günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililerini dinleyecek.

Çarşamba günü ise dernek ve vakıf yöneticileri komisyona birer sunum yapacak.

GRUP TOPLANTILARI DÜZENLENECEK

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu yetkilileri de, Çocuklara Karşı Şiddet ve İstismarı Araştırma Komisyonu'nu bilgilendirecek.

Salı ve çarşamba günleri Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.