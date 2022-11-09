Siber korsanların yeni oyunu: Günlük 2 bin 800 lira kazanma vaadi

Dolandırıcılar, cep telefonuna SMS göndererek günlük 2 bin 800 lira kazanma vaadiyle linke yönlendirip, banka hesaplarından sosyal medyasına kadar bütün kişisel bilgilerine ulaşabiliyor.

Vatandaşları türlü oyunlarıyla ağlarına düşürmeye çalışan dolandırıcılar, her geçen gün farklı bir yol arıyor.

Dolandırıcılara yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ederken siber korsanların dolandırıcılık tuzaklarına yenisi eklendi.

Siber korsanlar, cep telefonu kullanıcılara gönderilen SMS’lerle vatandaşı ağlarına düşürmeyi amaçlıyor.

1000 lira ile 2 bin 800 lira kazanma vaadi

Cep telefonu kullanıcılarına, günlük bir saat çalışmayla 1000 lira ile 2 bin 800 lira kazanma fırsatı sunulduğu iddia edilerek linke tıklamaları konusunda telkinde bulunan bir SMS gönderiliyor.

Linke tıklayan kullanıcılar, bu andan itibaren çetenin ağına düşmüş oluyor. Siber zorbalar, oltalama diye tabir edilen bu yöntemle o noktadan sonra kişinin, banka hesaplarından sosyal medyasına kadar bütün kişisel bilgilerine ulaşabiliyor.

Savcılığa başvurulabilir

Kişiler, bu tuzağa düştüğünü anladığında birtakım önlemler alabiliyor.

Bu tarz tuzaklarla karşılaşanlar, ekran görüntüsüyle ve mesajda gözüken telefon numarası ile savcılığa şikayette bulunabiliyor.

Şifreler birbirinden farklı olmalı

Öte yandan uzmanlar, bu tarz dolandırıcılıklara karşı sosyal medya hesapları şifrelerinin birbirlerinden farklı olması gerektiği konusunda uyarıyor.

Mesajlara itibar edilmemeli

İHA'nın haberine göre, uzmanlar, bu içerikli gönderilen mesajlara asla itibar edilmemesi gerektiğini söylüyor.