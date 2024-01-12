Sibergöz-14 operasyonunda ele geçirilen lüks otomobiller sergilendi Antalya merkezi 16 ilde eş zamanlı düzenlenen 'Sibergöz-14' operasyonlarında 120 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, yasa dışı yollarla bahis oynatıp, bu sitelerin para transferlerini gerçekleştirerek yaklaşık 1,5 milyar Türk lirası haksız kazanç elde ettikleri belirlendi. Ele geçirilen otomobil ve materyaller emniyet yerleşkesinde sergilendi.

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İHA

İçişleri Bakanlığı, organize suç örgütlerine yaptığı operasyonlarla darbe üstüne darbe vuruyor.

Son olarak Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalar sonucunda yasa dışı bahis siteleri üzerinden bahis oynatan ve elde edilen paraların transferini bu amaç için kurdukları ofislerden yöneten, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini akladıkları tespit edilen şüphelilere yönelik olarak Sibergöz-14 Operasyonu düzenlenmişti.

9 aylık takip sonucunda yakalandılar

Operasyon kapsamında Antalya merkezli, İstanbul, Mersin, Gaziantep, Diyarbakır, Malatya, Hakkari, Ankara, İzmir, Konya, Eskişehir, Isparta, Kocaeli, Mardin ve Siirt olmak üzere toplam 16 ilde faaliyet gösteren 20 yasa dışı bahis ofisi tespit edildi.

120 kişi paketlendi: 1,5 milyar TL haksız kazanç elde ettiler

İllerde faaliyet gösteren ofislerde yasa dışı yollarla bahis oynatan ve bu sitelerin para transferlerini gerçekleştirerek yaklaşık 1,5 milyar Türk lirası haksız kazanç elde ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik yapılan 9 aylık teknik ve fiziki takip sonucunda; A.Ç. liderliğindeki yasa dışı bahis suç örgütüne dahil 120 şüpheli, yapılan operasyonla yakalandı.

80 adet otomobile el konuldu

Yapılan aramalarda; ruhsatsız 10 adet tabancaya ve 1 adet kuru sıkı tabancaya, iki adet kiralık kasa kripto varlık hizmet sağlayıcıları ve bankalarda bulunan hesaplara, 80 adet otomobile, 10 adet motosiklete, 19 adet villa daireye, 8 adet arsa olmak üzere toplam 242 milyon TL değerinde taşınır taşınmaz mal varlığına ve çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Araçlar sergilendi

İfade işlemlerinin ardından 2 gün sonra şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Operasyonlarda ele geçirilen materyaller, lüks otomobiller ve minibüs İl Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde sergilendi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)