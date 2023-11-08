SİBERGÖZ Operasyonu: 43 şüpheli yakalandı! Enselerindeyiz... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 3 ilde yürütülen operasyonlar kapsamında Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçlarından 43 kişinin yakalandığını açıklayarak "Enselerindeyiz" vurgusunu yaptı.

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ensonhaber.com

İçişleri Bakanlığı, çeşitli suçlara yönelik operasyonlarında hız kesmiyor.

Asayiş güvenliği için atağa geçen ekipler, her yeni günde bir suç örgütünün tepesine çöküyor.

Vatandaşları yüksek kazanç vaatleriyle dolandırarak ağlarına düşürenler çeteler, binlerce vatandaşı mağdur etti.

Bu kapsamda yurt genelinde huzur ve güveni sağlamak adına operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

Ekipler, tespit edilen çetelere karşılık siber suçlarla mücadelesinde başarıya başarı katıyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu kez bahis ve şans oyunlarının ele alındığını duyurdu.

Buna göre 3 ilde yapılan operasyonlarda 43 şüpheli ise yakalandı.

"Enselerindeyiz"

İşte o açıklama;

Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlemesi hakkında Kanuna (7258 sayılı) muhalefet ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçlarına yönelik 3 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen SİBERGÖZ operasyonunda 43 şüpheli yakalandı. Operasyon var devam ediyor.



Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;



Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet suçunu işleyenleri yakından takip ediyoruz. Enselerindeyiz.

43 şüphelinin suçları

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Sakarya Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan SİBERGÖZ Operasyonunda Yasa Dışı Bahis ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçlarını işleyen 43 şüphelinin;



Yasa dışı bahis sitelerinde kullanılmak üzere başkalarına ait banka hesaplarını 3.000 - 10.000 TL karşılığında temin ettiği,



Suçtan elde edilen paraların kripto varlık borsalarından kripto varlık alımı yapılarak akladığı,



Para transferinde kullanılan hesaplarda yaklaşık 3.6 MİLYAR TL işlem hacmi bulunduğu



Banka hesaplarında toplanan yasa dışı bahis paralarının bu şüpheli şahıslar aracılığı ile QR kod ve cebe havale yöntemiyle çekim işlemi yaptıkları,



Toplanan yasa dışı bahis paralarını elektronik para kuruluşu hesaplarına aktarıldığı tespit edilmiştir.

El konulanlar