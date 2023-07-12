Sıcak hava bunalttı! İstanbullular kendini serin sulara bıraktı Hava sıcaklığının 32, hissedilen sıcaklığın ise 36 derece olarak ölçüldüğü Megakent'te vatandaşlar çareyi sahillerde buldu.

AA & Ensonhaber

Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıktı.

Temmuz ayının ortalarına yaklaşırken sıcaklıkların daha da artması bekleniyor.

Yılın en sıcak günleri için temmuz sonu ağustos başı için uyarılar yapılıyor.

Uzmanlar saat verdi

Yurdun birçok kesiminde hava sıcaklığı tehlikeli boyuta ulaştı. Uzmanlar, özellikle turizm bölgelerindeki vatandaşları saat vererek uyarıyor.

Öyle ki saat 1.00 ile 16.00 arasında aşırı sıcaklara karşı tedbirli olunması gerektiği vurgulanıyor.

Megakent'te hissedilen sıcaklık 36 derece

İstanbul'da da sıcak hava adeta bunaltıyor.

Çalışanlar, gezmeye çıkanlar nem ile birleşen sıcak havayla mücadele ediyor.

Hafta boyunca Megakent'te hava sıcaklığının 5-10 derece artması bekleniyor.

Bugün ise kentte sıcaklık 32 derece olarak ölçülürken, hissedilen sıcaklık ise 36 derece oldu.

Kimileri kendini serin sulara bıraktı

Sıcaktan bunalan vatandaşlar ve turistler, çareyi gölge alanlarda buldu.

Birçok kişi serinlemek için parkları ve sahilleri tercih ederken, bazı kent sakinleri de güneşten korunmak amacıyla ağaçların altına ve kapalı mekanlara sığındı.

Güneşli havayı fırsat bilip sahillere gelenlerden bazıları şemsiye altında dinlendi, bazıları da denize girerek serinledi.