Sıcak hava, Mersin'de şehir merkezini boşalttı Afrika sıcaklıklarının da etkisini göstermesiyle kent adeta hayalet şehir haline döndü. Kentin en işlek yerlerinden olan Atatürk ve Silifke caddelerinde çok az sayıda insan dışarıda görülürken, sahil ise bomboş kaldı.

İHA

Meteoroloji'nin son verilerine göre Türkiye’de sıcaklıklar son zamanlarda normalin 6-7 derece üzerinde seyrediyor.

Yarından itibaren Türkiye genelinde yeni bir haber.com/sicak-hava.htm" rel="tag" target="_blank">sıcak hava dalgası görünecekken, sıcaklıklar normal değerlerin 6-10 derece üzerinde olacak.

Ayrıca yer yer sıcaklık rekorları kırılacak.

Kent merkezi boşaldı

Afrika’dan gelen sıcak hava kütlesinin etkisinde kalacak olan kentler arasında olan Mersin’de de vatandaşlar adeta kent merkezini boşalttı.

Kent merkezi 'hayalet kent' gibi olan Mersin’de çok az sayıda insan dışarıda görülebiliyor.

Sahil bomboş kaldı

Kentin en işlek caddelerinden olan Atatürk ve Silifke caddelerinde çok az sayıda insan dışarıda görülürken, sahil ise bomboş kaldı.

Dışarıya çıkan çok az sayıda vatandaş ise ya üstü kapalı banklarda ya da ağaçların gölgelerinin altında güneşten korundu.

"Vatandaşlarımızın 11.00 ile 16.00 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir"

Mersin Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre şu ifadelere yer verildi: