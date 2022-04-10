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    Sıcak havayı gören, Caddebostan Sahili'ne koştu

    Havaların ısınmaya başlamasını fırsata çeviren vatandaşlar, Bağdat Caddesi ve Caddebostan Sahili'ne akın etti.
    • DHA
    • 10.04.2022 - 15:10
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    Sıcak havayı gören, Caddebostan Sahili'ne koştu

    Uzun bir süre boyunca kötü giden hava şartları, güneşli günlere hasret bırakmıştı.

    Şimdilerde düzelen hava durumu ise vatandaşların akın akın sokağa çıkmasına neden oluyor.

    Güneşli bir pazar gününe uyanan İstanbullular, Caddebostan Sahili ve Bağdat Caddesi'ne gitti.

    Kimi pikniğe, kimi yürüyüşe gitti

    Termometreler 21 dereceyi gösterirken; vatandaşların bir kısmı aileleri ve arkadaşlarıyla sahilde yürüyüş yaparken, bazıları piknik yaptı. Bağdat Caddesi'nde ise yürüyüş yapanlar yoğunluk oluşturdu.

    Sıcak havayı gören, Caddebostan Sahili ne koştu #1

    Sıcak havayı gören, Caddebostan Sahili ne koştu #2

    Sıcak havayı gören, Caddebostan Sahili ne koştu #3

    Sıcak havayı gören, Caddebostan Sahili ne koştu #4

    Sıcak havayı gören, Caddebostan Sahili ne koştu #5


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