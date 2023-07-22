Sıcaklar ay sonuna kadar devam edecek! Yangın tehlikesi artıyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahmin raporunun ardından sıcaklıkların ay sonuna kadar sürmesi beklenirken sıcak çarpması ve orman yangını tehlikesi en üst seviyeye ulaştı.

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Dünya kavurucu sıcaklarla mücadele ediyor...

Son 1 aydır etkisini gösteren sıcak havalar başta İstanbul olmak üzere pek çok kentte hayatı olumsuz etkiliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporuna göre hava sıcaklığının tüm yurtta mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği ifade edildi.

Sıcaklıkların ay sonuna kadar sürmesi beklenirken sıcak çarpması ve orman yangını tehlikesi en üst seviyeye ulaştı.

Marmara güneşin altında 50 derece

Vatandaşın hayatını etkileyen sıcak hava dalgası geri dönmesiyle uzmanlar Marmara Bölgesi'nde hafta sonu kavurucu sıcakların yaşanacağını bildirdi.

Öte yandan İstanbul'da çöl sıcağı etkili olurken sıcaklık öğle 35, gece dahi en düşük 26 derece olacağı bildirildi.

Marmara'da sıcaklık gölgede 38-40 derecelerde güneşin altında ise 50 dereceye yaklaşıyor.

Tatil beldeleri kavruluyor

Ege'de de rüzgarlar hafif olduğundan sıcak çarpması tehlikesi en yüksek seviyede.

Gölgede Muğla ve Denizli 40, Manisa 42, Aydın 43, Bodrum 39 derece. Güneşin altı 50 derecenin de üzerinde

Karadeniz'de de artan sıcaklık, yüksek nem ile birleşince çok bunaltıcı bir havaya neden oluyor.

Güneş çarpmasına karşı uyarı

Sıcak hava dalgası nedeniyle, kronik rahatsızlığı olanlara, yaşlılara ve çocuklara günün en sıcak saati olan 11.00 ile 16.00 saatleri arasında güneş çarpması uyarısında bulunuldu.