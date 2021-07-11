Sıcaklardan bunalanlar Konyaaltı sahilinde sabahlıyor

Yüksek nem ve sıcağın etkisiyle soluğu sahilde alan binlerce yerli ve yabancı tatilci, geceyi sahilde geçiriyor.

Turizmin başkenti olan Antalya'da kavurucu sıcaklar etkili oluyor...

Konyaaltı sahili, gündüzün yanı sıra akşamları ve sabaha karşı da tatilcileri ağırlıyor.

Yüksek nem ve sıcak havadan bunalan vatandaşlar sahile gelerek hem serinleyip hem de denizin keyfini sürüyor.

SAHİL KENARINDA UYUDULAR

Konyaaltı sahiline yüzmeye, denizin ve güneşin keyfini sürmeye gelenlerin yanı sıra, çadır kuran ve battaniyeye sarılarak uyuyanla da yer aldı. Sıcağa çare bulmak isteyerek gece saatlerinden itibaren sahile gelen vatandaşlar buldukları her noktada uyumayı tercih etti. Sahilde uyuyanlardan birinin ise park alanında yer alan bir alet üzerinde uyuması dikkat çekti.

Bazı vatandaşlar arkadaş gruplarıyla şarkı söyleyip eğlenirken, bazıları ise güneşin ilk ışıklarıyla serin suların tadını çıkardı.

"HAVA ÇOK SICAK, BURADA UYUYABİLİYORUZ"

Arkadaşları ile birlikte sıcaktan bunalıp sahile yatmaya gelen Şeref Delen, “Hava çok sıcak, evlerde klima olmadığından dolayı Konyaaltı sahiline geliyoruz, burada yatmayı tercih ediyoruz. Sahil çok kalabalık, buraya yatmaya gelen yerli, yabancı çok insan var” diye konuştu.

Döşemealtı ilçesinden Konyaaltı’na uyumaya gelen Emre Özçelik, “Evlerimiz çok sıcak. Döşemaltı’nda olmasına rağmen evim çok sıcak. Buraya geliyoruz, bir masrafta yapmıyoruz. Arkadaşlarımızla toplanık sahilde sabahlıyoruz, serin bir havada yatmaya çalışıyoruz. Sivrisinek olmuyor, daha rahat yatıyoruz. 8 kişi geldik. Havlu ve battaniye serip yatıyoruz burada” şeklinde konuştu.