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    Sıcaklığın 5 derece arttığı Antalya'da yoğunluk sürüyor

    Sıcaklığın 5 derece arttığı Antalya'da yoğunluk sürüyor

    Antalya'nın Konyaaltı, Kaş ve Kemer ilçelerinde plajlar doldu taştı. Sıcaklığın 40 dereceye yaklaştığı tatil bölgelerinde insanlar denizde vakit geçiriyor.
    • 24.07.2022 - 14:01
    • Güncelleme : 24.07.2022 - 14:12
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    Tatil cenneti Antalya, turizm hizmetleriyle öne çıkarken farklı ülkelerinden turistlere ev sahipliği yapıyor.

    Kenti tercih eden yerli ve yabancı turistler, dünyaca ünlü plajlarda denizin tadını çıkarıyor.

    Sıcaklık, mevsim normallerinin üzerinde

    Plajlarda ve otellerde doluluk oranları bayram sonrasında da artış göstermekte.

    Ziyaretçi akınına uğrayan kentte, hava sıcaklığı mevsim normallerinin 5 derece üzerine çıktı.

    Sıcaklığın 5 derece arttığı Antalya'da yoğunluk sürüyor VİDEO

    Konyaaltı ve Kaş ilçesinde plajlar doldu.

    Özellikle hafta sonunu denizde geçirmek isteyenler plajlara akın etti.

    Günde 2,5 litre su için

    Öte yandan su tüketimleriyle ilgili de uyarılar gelmeye başladı.

    Uzmanlar, sıcak havalarda daha fazla sıvı tüketilmesini öneriyor.

    Günde 2,5 litre su içilmesi gerektiğini söyleyen uzmanlar, bunun da bir anda değil gün içerisinde belli aralıklarla içilmesi gerektiğini söylüyor.

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