Sıcaklık 44 derece! Antalya'da denizler doldu taştı Hava sıcaklığının her geçen gün daha da bunaltıcı hale geldiği turizm bölgesindeki insanlar 7'den 70'e sahile akın etti.

AA & Ensonhaber Türkiye kavurucu sıcakların etkisinde. Ülkenin birçok kentinde bunaltıcı sıcaklar günlük yaşantıyı olumsuz etkiliyor. Son dönemlerin en sıcak yaz ayı yaşanırken, vatandaşlar kendilerini denize attı. Türkiye'nin önemli turizm bölgelerinden biri olan Antalya'da da denize akın görüldü. Sıcaklık 44 derece Antalya'da hava sıcaklığı 44 derece olarak ölçüldü. Kentte bulunan tatilciler ve yerliler, sıcaktan ne yapacağını şaşırmış durumda. Bölgenin en ünlüsü olan Konyaaltı ve Lara sahilleri doldu taştı. Sıcaktan bunalanlardan bazıları kendilerini deniz sularına bırakırken, bazıları da su şişesiyle saçlarını ıslattı.