Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek! 13 ila sarı kodlu uyarı

Haber Merkezi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 17 Ekim Perşembe günü için hava durumu tahminlerini paylaştı. Hava sıcaklıkları 6 ila 12 derece düşerken, soğuk ve yağışlı hava etkili olacak. Diğer yandan 13 il için sarı kodlu uyarı yapıldı.

KARLA KARIŞIK YAĞMUR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi, Doğu Anadolu (Malatya hariç) ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun doğusu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Sakarya çevrelerinde kuvvetli olması beklenen yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

12 DERECE BİRDEN DÜŞECEK

Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede (6-12°C) azalarak ülke genelinde mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve doğu, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Karadeniz ile Ege kıyıları, Akdeniz’in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa), Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun doğusu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Sakarya çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Rüzgarın, Marmara, Karadeniz ile Ege kıyıları, Akdeniz’in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa), Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/sa) eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, batı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

EDİRNE 5°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 12°C, 17°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 5°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ 10°C, 16°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bölgenin yüksek kesimlerinde zirai don hadise olmasi tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 2°C, 14°CParçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 9°C, 20°CParçalı ve az bulutlu

İZMİR 12°C, 23°CParçalı ve az bulutlu

MUĞLA 8°C, 23°CParçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, yüksek kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Göller Yöresi'nin yükseklerinde zirai don bekleniyor.

ADANA 17°C, 26°CParçalı ve az bulutlu

ANTALYA 21°C, 28°CParçalı ve az bulutlu

HATAY 12°C, 24°CParçalı ve az bulutlu

MERSİN 19°C, 25°CParçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatler Yozgat, yarın öğleden sonra Sivas ve Çankırı çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.Bölgenin yüksek kesimlerinde zirai don hadise tahmin ediliyor.

ANKARA 3°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR 3°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu

KONYA 5°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu

NEVŞEHİR 3°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 4°C, 9°CÇok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

DÜZCE 9°C, 15°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP 10°C, 15°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK 9°C, 13°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 5°C, 17°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ARTVİN 8°C, 13°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 10°C, 17°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 13°C, 17°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, kuzeyinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, bu akşam Bitlis, Iğdır, Muş ve Ağrı çevreleri ile Van'ın kuzeybatısının yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

ERZURUM -1°C, 9°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 1°C, 8°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA 3°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu

VAN 6°C, 14°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzeybatı çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Diyarbakır çevreleri ile Siirt'in kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR 10°C, 19°CÇok bulutlu, bu akşam ilk saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP 9°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu

SİİRT 15°C, 20°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA 13°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu