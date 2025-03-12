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Haber Merkezi

İstanbullular evden dışarı çıkmadan önce havaya bir bakın...

Afrika'dan gelen sıcak hava dalgası, beraberinde çöl tozlarını da taşıyarak yurda ulaştırıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'de de etkili olan toz taşınımı ile ilgili uyarılarda bulundu.

MARMARA BÖLGESİNDE ETKİLİ OLACAK

MGM'den alınan bilgilere göre Afrika üzerinden taşınan toz bulutları, özellikle Marmara ve kuzey bölgelerinde etkili olacak.

Havada asılı kalan bu ince toz tabakası normal şartlarda gözle görülmezken yağmurla birlikte yeryüzüne inerek çamur şeklinde kendini gösterebilir.

İSTANBUL'DA ÇÖL TOZU ETKİSİ

Prof. Dr. Hüseyin Toros'un yaptığı açıklamaya göre, İstanbul ve Türkiye'nin büyük bir bölümü Kuzey Afrika'dan gelen çöl tozlarının etkisi altına girdi.

Sayısal hava tahmin modellerine göre, bu etkinin yaklaşık bir hafta süreceği öngörülüyor.

Çöl tozlarının yalnızca İstanbul ile sınırlı kalmayacağını belirten Prof. Dr. Toros, Güney Avrupa ve Doğu Avrupa'da da benzer bir durum yaşandığını Türkiye'nin büyük bir bölümünde bu hava olayının hissedileceğini vurguladı.

Özellikle sabah ve akşam saatlerinde güneş ışınlarının çöl tozu nedeniyle kırılarak gökyüzünde turuncu ve kızıl tonlarında bir renk değişimi oluşturacağı ifade ediliyor.

HAVA KALİTESİNE DİKKAT

Çöl tozlarının insan sağlığı üzerindeki etkilerine de değinen Toros, bu tozların ince kum, kil ve mineral parçacıkları içerdiğini ve hava kalitesini düşürdüğünü belirtti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hava kalitesi izleme istasyonları verilerine göre, İstanbul ve çevresinde PM10 ve PM2.5 seviyelerinde artış gözlemlendi.

DOĞAL GÜBRE GÖREVİ GÖRÜYOR

Prof. Dr. Toros, çöl tozlarının olumsuz etkilerinin yanı sıra doğaya faydalı bazı yönleri de olduğunu belirterek, bu tozların özellikle bahar aylarında tarımsal ekosistemler için önemli bir besin kaynağı olduğunu söyledi.

Sahra Çölü'nden gelen tozların fosfor ve demir gibi mineraller açısından oldukça zengin olduğunu anlatan Toros, bahar aylarında bitkilerin en çok ihtiyaç duyduğu dönemde bu tozların bir nevi doğal gübre görevi gördüğünü, toprak üzerine çöken bu mineral yüklü tozların bitkilerin besin ihtiyacını karşılamalarına yardımcı olduğunu kaydetti.

UZMANLARDAN UYARI

Uzmanlar, bahar döneminde görülen toz taşınımının tarım için faydasına dikkati çekiyor.

Ancak bahar alerjisi ve solunum rahatsızlığı olanların, bu dönemde tedbiri elden bırakmaması tavsiye ediliyor.

ALERJİSİ OLANLARA 'MASKE' UYARISI

Uzmanlar ayrıca, toz taşınımının hava kalitesini düşürdüğüne de dikkati çekiyor.

Özellikle alerjisi olanlar ve astım gibi solunum rahatsızlığı olanların, tedbiri elden bırakmaması tavsiye ediliyor.

YURT GENELİNDE HAVA DURUMU

Yurtta bugünden itibaren sıcaklıklar daha da yükseliyor.

Gelen çöl tozları nedeniyle birçok kentte gökyüzü puslu ve sarımtrak renkte gözükecek.

Marmara'da sıcaklık yüksek ama kuvvetli lodos hakim.

İstanbul, Bursa ve İzmir'de lodos hafta boyu kuvvetli olduğundan akşamları biraz üşütüyor.

SICAKLIK 30 DERECEYE YAKLAŞACAK

Sıcaklık hafta sonu 30 dereceye yaklaşacak. Perşembe hava daha bulutlu olacak.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

İç Anadolu'da çöl tozu yoğunluğu artıyor, gece-gündüz sıcaklık farkı 20 derece.

Öğle saatlerinde 22-24 derecelerde. Gece ise 2-3 dereceye iniyor.

EGE BÖLGESİ

Ege güneşli sıcaklık yüksek ama kuvvetli esen lodos akşamları biraz üşütecek.

Manisa 26, Muğla 20, Denizli 26, Afyonkarahisar 20 derece.

Çöl tozları nedeniyle gökyüzünde puslu bir görüntü var.

AKDENİZ BÖLGESİ

Akdeniz güneşli. Bu bölgeye de çöl tozu geliyor.

Lodos hafif, sıcaklık 24-25 derecelerde. Hafta sonu ise yaz havası var, sıcaklık 30 dereceye yaklaşacak.

KARADENİZ BÖLGESİ

Çöl tozları Karadeniz'e de ulaştı.

Hava daha da ısındı. Zonguldak ve Trabzon 19, Bolu ve Samsun 21 derece.

DOĞU ANADOLU VE GÜNEYDOĞU BÖLGESİ

Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu güneşli.

Erzurum 11, Malatya 21, Gaziantep ve Diyarbakır 24 derece.