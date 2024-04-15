Sıcaklıklar mevsim normallerinin 10 derece üzerine çıkacak Genellikle mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları yeni haftada artmaya devam edecek. Salı gününden itibaren yurt genelinde mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerine çıkacak.

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Yeni haftada sıcak hava fazlasıyla etkisini gösterecek.

Hava sıcaklığının salı günü itibarıyla artarak mevsim normallerinin 4 ile 10 derece üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Üç büyükşehirde güneşli hava devam edecek

İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava sıcaklıklarının 26 dereceyi geçmesi bekleniyor.

İstanbul'da perşembe gününe kadar yağış beklenmezken Ankara'da az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.

İzmir'de hava sıcaklığı 28 ya da 29 derece civarında olacak.

Doğu Anadolu'da çığ tehlikesi var

Karadeniz'de de perşembeye kadar yağış beklentisi yok.

Yerel yağışların görülebileceği Doğu Anadolu için ise çığ tehlikesi bulunuyor.