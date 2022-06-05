Sıcaktan bunalan İstanbullu Boğaz'ın sularında serinledi

Hava sıcaklıkları arttıkça tatil yöresindekiler kendisini denizin serin sularına bıraktı. Sadece onlar değil İstanbul'daki halk da sıcaktan Boğaz'ın sularına atlayarak serinledi.

Hava sıcaklıkları artmaya başladıkça denize girerek serinlemek isteyenler de İstanbul'un kıyılarında kendilerine suya bırakmak için yer arıyor.

Kimi Sarayburnu'ndaki bir kayalığı kenarında kimi Salacak Sahili ve çevresinde ve kimi ise Boğaz'ın denize girilen noktalarında dalış yapıyor.

Renkli görüntüler oluştu

Sıcak havadan bunalan İstanbullar çareyi Boğaz'ın serin sularında atlamakta buldu. Boğaz'ın akıntılarına kapılmadan denize girmek için temkinli hareket eden kalabalık renkli görüntülere sahne oldu.

Güneyin plajları varsa İstanbul 'un da Boğaz 'ı var

İstanbul'da etkili olan sıcak hava nedeniyle bazı vatandaşlar, Salacak Sahili ve çevresinde denize girerek serinlemeye çalıştı.