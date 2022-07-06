Şiddet iddiası vardı! Pelin Batu'nun boşandığı eşi kim?

Tehdit ve fiziksel şiddet iddiasıyla öne çıkmışlardı.Pelin Batu'nun boşandığı Macit Bitargil'in kim olduğu merak edildi. İşte detaylar...

1978 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen oyuncu ve tarihçi Pelin Batu, 2018 yılında ünlü kalp damar cerrahı Macit Bitargil ile Roma'daki Türkiye Büyükelçiliği'nde evlenmişti.

Çiftin bu evliliğinden bir çocuğu olmuştu.

İddiaya göre Macit Bitargil, evliliğin başından itibaren eşine psikolojik şiddet uyguluyordu.

Pelin Batu'ya karşı fiziksel şiddet tehdidinde bulunan Bitargil, sürekli telefonla mesaj atma, eşinin evini basma gibi eylemlerde bulunduğu öne sürülmüştü.

Pelin Batu, Macit Bitargil'in psikolojik baskısı ve fiziksel şiddet gösterme yönündeki ciddi tehditleri nedeniyle boşanma davası açmıştı.

Pelin Batu ve Macit Bitargil anlaşmalı olarak boşanmıştı. Anlaşmalı boşanan çiftin çocuklarının velayeti ortak olarak kaldı.

"Hiç şiddet olmadı"

Macit Bitargil'den boşanan Pelin Batu şunları söyledi:

"Biz altı yıldır birlikteyiz. Anlaşmazlıklar oldu ama medyada olduğundan abartılı şeyler yer aldı. Şiddet hiç olmadı. Anlaşamıyorduk pek çok çift gibi. Çocuğumuz için daha iyi olacağını düşündük. Basında yazılanlar Macit'i çok rencide etti"

"Basında yer alan haberlerden rahatsız olduk"

Doktor Macit Bitargil ise "Gerçekten basında yer alan haberlerden ben ve ailem çok rahatsız olduk. Ben 25 yıldır şiddet görenleri, bıçakmış insanları tedavi etmeye adamış bir doktorum. Bu ithamlarla karşılaşmak bizi çok üzdü. Dost olarak ayrılıyoruz. Çocuğumuz için elimizden gelenin en iyisini yapacağız." dedi.

Çiftin boşanmasının ardından Macit Bitargil'in kim olduğu da sosyal medyada merak konusu oldu.

Macit Bitargil kimdir?

1980 doğumlu Macit Bitargil, aslen Hatay Antakyalıdır.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı'ndan mezun olmuştur ve mezun olduktan sonra doktor olarak çalışmaya başlamıştır.

2017 yılında ise oyuncu, tarihçi ve şair eski milletvekili, emekli büyükelçi İnal Batu'nun kızı olan Pelin Batu ile İtalya Roma'da evlenmiştir.

Macit Bitargil, kalp damar cerrahı olarak görevine devam etmektedir.