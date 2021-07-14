Şiddetin cezası belli oldu! Ahmet Kural Sıla davasında...

Sıla'yı darbettiği gerekçesiyle yargılanan Ahmet Kural'ın alacağı ceza belli oldu. Bunun akabinde, "Ahmet Kural ceza aldı mı? Ahmet Kural ne kadar ceza aldı?" soruları gündeme geldi.

Ahmet Kural ve Sıla arasında yaşanan aşk kısa sürmüş, ikili olaylı bir şekilde ayrılmıştı.

Sıla, Ahmet Kural'ın kendisini darbettiğini söyleyip, şikayetçi oldu ve dava açtı.

Sıla tarafından açılan dava, 22 Nisan 2019 tarihinde karara bağlandı. İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi Ahmet Kural'ı, "Tehdit" suçundan 7 ay 15 gün hapis, "Basit yaralama" suçundan 5 ay hapis, "Hakaret" suçundan ise 4 ay 5 gün hapis cezası olmak üzere toplam 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırmıştı.

Ancak yapılan itirazın üzerine karar İstinaf Mahkemesi tarafından bozuldu ve Kural yeniden yargılandı.

Yeniden yargılanan oyuncu ile ilgili son karar bugün açıklanırken, "Ahmet Kural ceza aldı mı? Ahmet Kural ne kadar ceza aldı?" soruları gündeme taşındı.

AHMET KURAL'IN CEZASI BELLİ OLDU MU?

Ahmet Kural'ın avukatları karar üzerine istinafa başvurmuştu. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 30. Ceza Dairesi başvuruyu kabul ederek Ahmet Kural hakkındaki kararı, olayda basit yargılama usulünün uygulanmamasını, tanıkların dinlenmesi ve keşif yapılması gerekçeleriyle bozmuştu.

Bozma sonrası 19 Şubat'ta yeniden yargılanmasına başlanan Ahmet Kural hakkında duruşma savcısı mütalaasını vererek "Hakaret", "Basit yaralama", "Tehdit" suçlarından 1 yıl 1 aydan 5 yıla kadar hapsi talep etmişti.

İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen dava bugün sonuçlandı. 60. Asliye Ceza Mahkemesi hakimi daha önce verilen kararı tekrarladı.

SILA'NIN AVUKATINDAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Karara ilişkin konuşan Sıla'nın avukatı Rezan Epözdemir, "İddialarımızın gerçek olduğu bir kere daha tescillendi.

Sanık Ahmet Kural 'kasten yaralama', 'hakaret' ve 'tehdit' suçlarını işlediğinden mahkum edildi. Geç kalınmış olsa da, bu yönüyle müvekkilimizin memnun etmese de, her şeye rağmen adalet tecelli etti." ifadelerini kullandı.