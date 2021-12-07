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    Sıfır araçlarda yeni uygulama: İlk 6 ay satılamayacak

    Düzenlenen yeni uygulamayla birlikte fırsatçıların önüne geçilebilmesi adına sıfır araçların ilk 6 ay satılması yasaklanacak.
    • Haber Merkezi
    • 07.12.2021 - 17:47
    • Güncelleme : 07.12.2021 - 18:05
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    Sıfır araçlarda yeni uygulama: İlk 6 ay satılamayacak

    Son dönemlerde araç piyasasında meydana gelen fırsatçılıklara karşı yeni bir uygulama getiriliyor.

    Sıfır kilometre araç satışına yönelik uygulamada, satış taahhütü uygulanacak.

    Artık sıfır araç alan müşteriler, yeni bir sözleşmeye imza atacak.

    PİYASA YÜKSELTEN FIRSATÇILAR ENGELLENECEK

    Alınan sıfır araç 6 ay süreyle kimseye satılamayacak. Amaç, piyasayı yükselten fırsatçıların önüne geçmek.

    Üretim ve tedarikte yaşanan sıkıntılar sıfır kilometre araç sayısını azalttı. Bu durumdan en çok fırsatçılar faydalandı.

    Sıfır araçlarda yeni uygulama: İlk 6 ay satılamayacak #1

    BAYİ İLE MÜŞTERİ ARASINDA SÖZLEŞME

    Al-sat yapanlar dolayısıyla fiyatlar arttı. Sıfır araç satan firmalar buna karşı harekete geçti. Artık bayiler ile müşteriler arasında bir sözleşme imzalanıyor.

    ARAÇ, 6 AY BOYUNCA KİMSEYE SATILAMAYACAK

    Sözleşmeyle birlikte müşteriler, aldığı sıfır aracı 6 ay boyunca bir başkasına satmamayı taahhüt ediyor. Böylece sıfır araç piyasasındaki suni artışın sebebi olan 'al-satçı'ların da önüne geçilmesi hedefleniyor.

    Sıfır araçlarda yeni uygulama: İlk 6 ay satılamayacak #2

    TAZMİNAT ÖDENMEK ZORUNDA BIRAKILACAK

    Müşteriler, bayiden sıfır kilometre araç almadan önce sözleşmeye imza atacak. 6 aydan önce aracı satmak isteyenler ise sözleşmede belirlenen tazminat miktarını ödemek zorunda kalacak.

    Birkaç firmada başlayan imzalı satış uygulamasının kısa sürede yaygınlaşması bekleniyor.

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