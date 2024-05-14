‘Sıfır Atık’ projesine uluslararası bir ödül daha: Ödülü Mehmet Özhaseki alacak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde bir dünyada markası haline gelen ‘Sıfır Atık’ projesi, AKDENİZ-PA ödülüne değer görüldü. Ödülü, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın adına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki düzenlenecek törenle alacak.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Yeşil Dönüşüm hamlesinin öncüsü olmak için güçlü adımlar atan Türkiye, yaptığı önemli proje ve çalışmalarla da Avrupa’da takdir görmeye devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde 2017 yılında başlatılan ve bir dünya markası haline gelen ‘Sıfır Atık’ projesi de bunlardan biri oldu.

Bir ödüle daha layık görüldü

Atık üretimini azaltarak, geri dönüşümü teşvik eden ve doğal kaynakları koruyarak daha temiz, daha gelişmiş ve sürdürülebilir bir Türkiye oluşturmaya yönelik çalışmalar doğrultusunda başlatılan ve başarıyla uygulanan ‘Sıfır Atık’ projesi, Akdeniz Parlamenter Asamblesi (AKDENİZ-PA) ödülüne değer görüldü.

Ödülü, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan adına Mehmet Özhaseki alacak

AKDENİZ-PA ödülüne değer görülen ‘Sıfır Atık’ projesi ödülünü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Hanımefendi adına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki alacak.

Tören düzenlenecek

Bakan Özhaseki, her yıl Avrupa-Akdeniz ve Körfez bölgelerinde, bölgenin barış ve refahına faaliyetleriyle katkıda bulunan projelere verilen ‘AKDENİZ-PA Ödülü’ne değer görülen ‘Sıfır Atık’ ödülünü, Portekiz’in Braga şehrinde 15 Mayıs’ta gerçekleştirilecek özel bir törenle alacak.

Türkiye'nin çalışmalarını anlatacak

Forum Braga Konferans Salonunda Türkiye saati ile 12.00’de başlayacak törende bir de konuşma yapacak olan Bakan Mehmet Özhaseki, ‘Sıfır Atık’ başta olmak üzere iklim krizi, millet bahçeleri, Türkiye Karbon Piyasası Geliştirme Projesi gibi konularda yapılan çalışmaları da anlatacak.