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    Sıfır otomobillerde 'stokçuluk' iddiası

    Sıfır otomobillerde 'stokçuluk' iddiası

    Geçtiğimiz haftalarda gelen ÖTV indirimi sonrası bayilerde araç kalmadığını öne süren satıcılar, yüzlerce otomobili boş arazilerde stokluyor.
    • Haber Merkezi
    • 20.09.2021 - 13:41
    • Güncelleme : 20.09.2021 - 13:45
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    12 Ağustos tarihinde Cumhurbaşkanlığı kararı kapsamında sıfır otomobillere gelen ÖTV indirimi sonrası, bayilerde araç satışında indirimli fiyatların yansıtılmadığı iddiaları gündeme gelmişti.

    Ticaret Bakanı Mehmet Muş, gelen şikayetler üzerine söz konusu bayiler için denetim talimatı vermişti.

    Müfettişlerin görev aldığı denetimler sürerken, sosyal medyada bir vatandaş tarafından paylaşılan görüntüyle yeni bir iddia gündeme geldi.

    TARLAYI SIFIR ARAÇLARLA DOLDURDULAR

    Kendisine stokta araç kalmadığı söylenen vatandaş, aynı bayinin stokçuluk yaptığını ortaya çıkardı.

    Görüntülerde, boş tarla içerisinde yüzlerce Honda Civic marka otomobillerin yan yana dizildiği görüldü.

    "STOKTA YOK DİYORLAR..."

    O anları kayda alan vatandaşın, "Alın arkadaşlar stokta yok diyorlar, ucu bucağı gözükmüyor. Hepsi sıfır. Özellikle geldim, yok diyorlar ya. Hepsi satıldı dediler. Bakanım araba yok çekiyorlar, her yer araba dolu. Hepsi elegance paket." sözleri de dikkat çekti.

    Görüntü üzerine ise bayilere karşı peş peşe tepki gelmeye başladı.

    Sıfır otomobillerde 'stokçuluk' iddiası

    Sıfır otomobillerde stokçuluk iddiası #1

    Sıfır otomobillerde stokçuluk iddiası #2

    Sıfır otomobillerde stokçuluk iddiası #3

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