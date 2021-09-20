Sıfır otomobilleri stokladığı iddia edilen Honda Türkiye'den açıklama

Sosyal medyada paylaşılan boş arazideki yüzlerce Honda Civic marka otomobilin görüntüsüne Honda Türkiye 'Kiralık' dedi. Ticaret Bakanlığı ise müfettiş görevlendirdi.

Geçtiğimiz haftalarda gelen ÖTV indirimi sonrası bayilerde araç kalmadığını öne süren satıcılar, yüzlerce otomobili boş arazilerde stokluyor.

BOŞ ARAZİYİ, SIFIR OTOMOBİLLERLE DOLDURDUKLARI ORTAYA ÇIKTI

Kendisine stokta araç kalmadığı söylenen bir vatandaş, aynı bayinin stokçuluk yaptığını ortaya çıkardı.

Sosyal medyada paylaştığı görüntülerde, boş tarla içerisinde yüzlerce Honda Civic marka otomobillerin yan yana dizildiği görüldü.

Sıfır otomobillerde 'stokçuluk' iddiası

HONDA TÜRKİYE'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Konuyla ilgili Honda Türkiye'den açıklama geldi. Firmadan yapılan açıklamada araçların kurumsal firmalara kiralanmak üzere ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"ÜZÜNTÜYLE KARŞILIYORUZ"

"Bazı sosyal medya hesaplarında, bir Honda bayisinin araç parkı görüntüleri ile bayinin satış yerine stok yaptığı yönünde haksız yorumlar bulunmaktadır. Bazı kaynaklarının da bu sosyal medya paylaşımını esas alarak haber yapma eğiliminde olduğunu gördüğümüzden resmi bir açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur.

Otomotiv sektörünün sipariş, satış, filo, takas, ikinci el ve teslimat gibi tüm süreçlerine tam hakim olmadan yapılan bu mesnetsiz paylaşımları, haberleri ve yorumları üzüntüyle karşılıyoruz.

"KURUMSAL FİRMALARA, FİLO KİRALAMA OLARAK AYRILMIŞ ARAÇLAR"

Söz konusu görüntüler, bayimizin kurumsal firmalara filo kiralama faaliyetlerini yürütmek adına bağlantısı yapılmış ve ayrılmış araçları toplu halde bulundurduğu alandan izinsiz olarak alınmıştır."

TİCARET BAKANLIĞI MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRDİ

Öte yandan Ticaret Bakanı Mehmet Muş da konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Bakan Muş, olayla ilgili müfettiş görevlendirildiğini duyurarak şu ifadeleri kullandı:

"Bir araç bayisinin stokta araç kalmadığını iddia etmesine rağmen bayiye ait boş bir tarla içerisinde yüzlerce otomobili tuttuğuna ilişkin bazı görüntüler sosyal medyada ve haber sitelerinde yer almıştır.

"DETAYLI İNCELENMEKTEDİR"

Söz konusu olayla ilgili derhal müfettiş görevlendirilmesi yapılmıştır. Bayi tespit edilmiştir. Yapılan ilk incelemede 0 kilometre 239 aracın kiralanmak üzere bekletildiği bilgisi alınmıştır.Söz konusu işlemin muvazalı yada usulsüz olup olmadığı detaylı olarak incelenmektedir.

Bilindiği üzere ÖTV matrah değişikliği sonrası indirime giren araçların satışıyla ilgili vatandaşlarımızdan gelen şikayetler üzerine bakanlığımıza bağlı rehberlik ve teftiş kurulunu harekete geçirmiştik. Müfettişlerimiz gereken incelemeleri hassasiyetle yürütmektedir. Tüm kamuoyuna şunu açıklıkla ifade etmek isteriz ki; arz talep dengesiyle uyuşmayan haksız fiyat artışlarıyla fırsatçılık yapanlara asla ve asla müsaade etmeyeceğiz. Ticaret Bakanlığı olarak bu konudaki denetimlerimiz sürekli olarak devam edecektir."