Sigara fiyatlarına zam geldi

Dün alkol ve sigaraya ÖTV zammı kararından sonra en pahalı sigara 25 lira olurken en ucuzu da 21,50 oldu.

Her yıl olduğu gibi sigarada ÖTV ve maktu vergi oranları bu yıl da düzenlendi.

Dün, içki ve sigaranın ÖTV maktu tutarlarına yüzde ÜFE oranında yani yüzde 47,40 oranında zam yapıldı.

Yeni zamla birlikte sigara şirketleri de yeni fiyat listlerini açıklamaya başladı.

İlk olarak Philip Morris grubuna ait sigaraların yeni fiyat listesi paylaşıldı



PAKET BAŞI 4 LİRA

Paket başı 4 lira zam gelirken en ucuz sigara 21.50 TL'den, en pahalı sigara da 25.00 TL'den satışa sunuldu.

Buna göre zam gelen sigaraların yeni fiyatları şu şekilde:

PHILIP GRUBU

Marl ED: 23.00 TL

Marl To: 23.00 TL

Marl: 25.00 TL

Parl: 25.50 TL

Parl MID: 24.50 TL

Mur: 23.00 TL

Chst: 21.50 TL

Lrk: 22.00

LM: 21,50

(Sigara markalarının isimleri yasak dolayısıyla kısaltma olarak yazılmıştır)

