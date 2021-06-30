Sigara paketleri değişiyor mu? Karar kesinleşti...Yeni sigara paketleri nasıl olacak?

Sigara paketleri değişiyor mu? Karar kesinleşti...Yeni sigara paketleri nasıl olacak?

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre sigara paketlerinde değişim kararı alındı. Tüketiciler, sigara paketleri değişecek mi, yeni sigara paketleri nasıl olacak merak ediyor. İşte kararın detayları...

Sigara paketlerinin değişmesine yönelik alınan karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Milyonlarca sigara kullanan vatandaş, haberin akabinde yeni paketlerin nasıl olacağına dair araştırmalara başladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, sigara birim paketlerinin arka yüzeylerinde yer alan birleşik sağlık uyarısı alanını yüzde 85'ten yüzde 100'e yükseltti.

Düz ve standart paket uygulamasına geçilen tütün mamülleri, yeni görüntüsüyle raflarda yerini alacak. Peki sigara paketleri nasıl olacak? İşte ayrıntılar..

SİGARA PAKETLERİ DEĞİŞİYOR MU?

Tütün mamulleri paketlerinin renk ve grafik tasarımlarından dolayı çekiciliğin ve özendiriciliğinin ortadan kaldırılması ile sağlık uyarılarında yer alan mesajların etkisinin artırılması yapılan düzenleme genişletildi.

UYARI ALANI YÜZDE 100 OLDU

Buna göre, sigara birim paketlerinin arka yüzeylerinde yer alan birleşik sağlık uyarısı alanı yüzde 85'ten yüzde 100'e çıkarıldı. Düz ve standart paket uygulamasına geçildiği dönemde tütün mamullerinin paketlerinin ön ve arka yüzeylerindeki sağlık uyarı alanları yüzde 65'ten yüzde 85'e çıkarılmıştı.

Mevcut birleşik sağlık uyarısı formatlarına ilişkin özel kurallar getirildi.

Üstten açılan kapaklı sert paketlerde birleşik sağlık uyarısını oluşturan fotoğraf, uyarı metni ve bırakma bilgisinden her biri paket açıldığında kendi içinde bölünmeyecek şekilde uygulanacak.

FOTOĞRAF ORTADA UYARI ALTTA

Birleşik sağlık uyarısı bırakma bilgisi alanının bandrolle kısmen kapatıldığı durumlarda birleşik sağlık uyarısının uygulanmasına ilişkin esaslar da belirlenirken üstten açılan kapaklı sert birim paketin arka yüzeyi, yumuşak birim paket, üstten açılan sert birim paket ve dik poşet paketlerin ön ve arka yüzeylerinde, bırakma bilgisi üstte, fotoğraf ortada ve uyarı metni en altta yer alacak.

YÜZDE 50'Sİ FOTOĞRAF

Üstten açılan kapaklı sert birim paketin arka yüzeyi, üstten açılan sert birim paketle yumuşak birim paketlerin ön ve arka yüzeylerinde bırakma bilgisinden kalan siyah sınır çizgisinin iç tarafındaki birleşik sağlık uyarısı yüzey alanının yüzde 60'ını fotoğraf, yüzde 40'ını uyarı metni kaplayacak.

Dik poşet paketlerde, siyah sınır çizgisinin iç tarafındaki birleşik sağlık uyarısı yüzey alanının yüzde 50'sini fotoğraf, yüzde 40'ını uyarı metni oluşturacak.

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